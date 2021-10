Levante non può farne a meno, lo fa in soggiorno prima di andare a suonare – FOTO

La bella cantante Levante ha deciso di fare una cosa inusuale nel suo soggiorno, non poteva proprio farne a meno

Levante ha condiviso su instagram una foto in cui balla nel suo soggiorno con gioia e felicità, nella didascalia scrive:“Balla! Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Ora però vado a suonare”. La cantante ha da poco annunciato di aspettare un figlio pertanto il suo cuore è colmo di gioia e felicità al punto di ballare in giro per casa senza senso.

Levante è al settimo cielo, vede amore ovunque

View this post on Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

La cantante è in attesa del suo primo figlio e il suo cuore è colmo di gioia, vede amore ovunque. Ieri nelle stories instagram ha condiviso una foto di un uomo che disegnava un cuore per terra e ha scritto:”Attualmente”. Intende che il suo umore in questi giorni è a forma di cuoricino per la felicità di diventare mamma. Per annunciare a tutti la lieta notizia ha condiviso una sua foto su instagram scrivendo una dedica bellissima, ecco alcune parole:

“Nel mezzo le foto, le pose, i set fotografici, le collaborazioni, Carmen e la sua arena, le novità e agosto se ne va, che settembre è l’inizio dell’anno e non si sognava altro che questo. Venezia è bella, come la prima volta. Una giravolta e finisce il tour ma non prima del primo set cinematografico, i camerini come gli attori quelli veri. Ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita. Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannichiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce ti darò il mondo”. Un modo meraviglioso di annunciare la sua inaspettata gravidanza.

I commenti sono stati tantissimi, molti personaggi famosi hanno scritto qualcosa di dolce: “Congratulazioni” scrive Chiara Ferragni. “Wow” replica Elodie. Arriva anche il commento di Miriam Leone che scrive:”Wow congratulazioni che bello“. Elettra Lamborghini scrive:”Non ci posso credere che miracolo meraviglioso auguri bellezza”. Bello vedere che tante colleghe donne mostrano la loro vicinanza e gioia per una notizia così dolce.