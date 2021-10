Conosciamo meglio il capitano azzurro e attaccante della Nazionale, idolo del Diego Armando Maradona. Scopriamo insieme tutto quello che non conosciamo di lui.

Lorenzo Insigne nasce a Napoli il 4 giugno 1991, cresce a Frattamaggiore in provincia del capoluogo campano, in una famiglia numerosa. Mamma Patrizia e papà Carmine lo hanno sempre sostenuto sin da piccolo nella sua passione per il calcio, così come i suoi fratelli più piccoli Antonio, Roberto e Marco nati rispettivamente nel 1988, nel 1994 nel 1995, e anche loro calciatori.

La famiglia Insigne era molto umile e lo stesso fuoriclasse napoletano aveva dichiarato in un’intervista: “Avevo 8 anni. Sapevamo che mio padre non poteva pagare le quote mie e di mio fratello e il presidente ce le abbonava. Diceva che avevamo talento, che eravamo bravi. Ci regalavano pure la divisa, non potevamo pagarla e uscivamo con i vestiti che avevamo in casa”

Dopo aver militato, da bambino, nell’Olimpia di Sant’Irpino, a 13 anni è stato preso nelle giovanili del Napoli e non ancora maggiorenne ha disputato un campionato con la Primavera, mettendo a segno 15 reti.

Nel 2010 Mazzarri lo fece esordire con la prima squadra, successivamente venne mandato a Foggia dove trovò il tecnico Zdenek Zeman che lo portò con sé anche a Pescara.

Nel 2012 fece il suo ritorno a Napoli che non lasciò più fino ad indossare anche la fascia di Capitano, in seguito all’addio del senatore Marek Hamsik.

Famoso per ‘o’ tiraggir’, tanto che il termine è stato inserito nel 2021 nel Vocabolario Treccani essendo diventato di uso comune.

Sono indiscusse le sue potenzialità tecniche e tra Nazionale e Napoli ha vinto anche diversi trofei come due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e un Campionato Europeo con il CT Roberto Mancini.

Lorenzo Insigne: quanto guadagna e vita privata

Da tutti considerato “o’ scugnizzo’’, è alto 163 cm e pesa 59 kg, oggi ha 30 anni ed è sposato dal 31 dicembre 2012 con Genoveffa Darone, anche conosciuta come Jenny.

Seguitissima sui social, la moglie di Insigne ha dato alla luce Carmine e Christian, di 8 e 6 anni, ed è considerata una vera e propria influencer con migliaia di followers attivissimi, seppure si sia sempre dedicata alla famiglia a tempo pieno.

Gelosissimo di sua moglie, Insigne è stato vittima di uno scherzo de ‘’Le iene’’ dove ha messo in luce questo suo sentimento preponderante nei confronti della sua dolce metà.

Si è reso spesso protagonista anche di gesti molto nobili, volti alla beneficenza, l’ultimo avvenuto durante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 donando centomila euro a favore degli ospedali della Campania.

Attualmente il contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli è in scadenza, e sta facendo discutere molto il suo rinnovo perché sembra non riesca a trovare un accordo con la società.

Al momento, il fuoriclasse partenopeo, guadagna 4,5 milioni di euro a stagione come Lozano, Mertens e Osimhen ma meno di Kalidou Koulibaly che ne guadagna 6.