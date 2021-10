Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca. Eda ha deciso di rinunciare a Serkan ma qualcosa le sta rendendo difficile questa impresa…

Terzo appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv turca più amata del momento. Eda è semplicemente distrutta: lei e Serkan sono arrivati davvero ad un passo dalle nozze e ora ha dovuto rinunciare a lui, perché nel disastro aereo Serkan ha perduto la memoria. All’inizio ha deciso di lottare per riprenderselo, ma dopo che ha provato a baciarlo e lui comunque non è riuscito a ricordarsi di lei, ha capito che è arrivato il momento di accantonare ufficialmente questa storia e lasciare andare l’amore della sua vita.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Le amiche di Eda non sono d’accordo con questa sua decisione perché credono fortemente che lei e l’architetto siano fatti l’uno per l’altro, ma hanno comunque intenzione di stare accanto alla ragazza e aiutarla a superare questo momento così difficile. Così le propongono di fare un viaggio tutto insieme: lei è contenta ma qualcosa andrà storto anche questa volta. Infatti Aydan inviterà Serkan e Selin a fare una vacanza, nello stesso posto in cui si trova Eda. Quest’ultima si ritrova così le ultime due persone al mondo che ha intenzione di vedere. Non stanno servendo a nulla i suoi mille tentativi per dimenticare Serkan: lui continua ad essere nella sua vita, e la cosa peggiore è che continua ad esserci insieme a Selin.

Intanto Engin si prepara ad affrontare un brutto momento: scoprirà che, mentre lui sogna di diventare padre, sua moglie non ha intenzione di avere un figlio.