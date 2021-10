Francesca Michielin non sta più nella pelle e non vede l’ora di sorprendere i fan con il suo nuovo brano, su Instagram spuntano i primi dettagli

Classe 1995, direttamente dal Veneto, Francesca Michelin è una delle cantanti più seguite e note degli ultimi tempi. Con la sua voce e la sua bravura ha conquistato milioni di persone che oggi la supportano e sostengono sul web e dal vivo.

La partecipazione con Fedez a “Sanremo 2021” le ha dato la possibilità di interfacciarsi con altri colleghi ai quali ha dato molto e da cui ha imparato tanto.

Francesca Michielin, il suo sguardo dice tutto: che notizia – FOTO

Seguita da quasi novecentomila follower, Francesca Michielin ha appena pubblicato un post che ha incuriosito i fan. Si tratta dell’uscita del nuovo singolo Nei tuoi occhi. Il brano sarà disponibile a partire da venerdì 8 ottobre e i follower non sono più nella pelle.

Su Instagram sfoggia una foto in primo piano, la cantante mostra il suo profilo migliore. Braccia conserte, sguardo serio rivolto verso l’orizzonte e un vestito oro che la dà un tocco di eleganza e classe.

“Venerdì 8 ottobre potrete ascoltare, NEI TUOI OCCHI, brano che ho scritto per la colonna sonora del film “Marylin ha gli occhi neri”. Era da tanto tempo che non tornavo in studio a scrivere e produrre qualcosa, ed è stato magico lavorarci tuffandomi dentro al cuore”.

“Sei immensamente bellissima e affascinante” qualcuno commenta sotto al post, poi ancora “Che bei regali che ci fai”, qualcun altro aggiunge: “Meravigliosa”.

E’ iniziato il countdown, è tutto pronto per l’uscita del nuovo singolo e Francesca Michielin non sta più nella pelle. Intanto, qualcuno pensa già al prossimo “Sanremo”, c’è chi la vorrebbe di nuovo sul palco con Fedez e chi se la immagina sola a cantare un pezzo tutto suo.