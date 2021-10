Il meteo per la giornata odierna non da scampo, molte regioni sono nella morsa del mal tempo che pian piano si sta estendendo in tutta la Penisola.

L’Italia sta affrontando la furia di una nuova perturbazione, sarà brutto tempo in moltissime regioni italiane.

In Liguria ed in Piemonte alle 14 di ieri è stata diramata l’allerta arancione, rossa, per smottamenti, frane ed alluvioni. Nelle ore successive anche l’Emilio Romagna ha seguito la stessa linea.

Le autorità regionali hanno emanato una nota affinché le persone prestassero la massima attenzione. Il lavoro dei vigili del fuoco è stato instancabile, molte persone sono state tratte in salvo e molte abitazioni messe in sicurezza.

Nella giornata odierna il mal tempo si estenderà in Toscana, Campania, Sicilia, Puglia e Calabria.

Nel dettaglio le previsioni per oggi

NORD

Al Nord è prevista pioggia intensa in gran parte delle regioni. Forti precipitazioni anche sulle Alpi e Prealpi, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia, il rischio nubifragi è molto alto. Continua l’allerta meteo rossa in Piemonte (specie in mattinata). Anche la Liguria continua a soccombere al cattivo tempo e l’allerta meteo rossa si è estesa anche per oggi. Scuole chiuse in via precauzionale. Le temperature oscilleranno tra i 14 ed i 20 gradi.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro ed in Sardegna la giornata sarà instabile, le piogge saranno sparse un po’ ovunque. Il Lazio sarà sotto una pioggia battente così come la Toscana. I mari saranno molto mossi e le temperature oscilleranno tra i 17 ed i 23 gradi.

SUD E SICILIA

Al Sud la situazione peggiorerà durante la giornata, in Campania non si escludono nubifragi così come in Sicilia, Calabria e Puglia. Le temperature oscilleranno tra i 22 ed i 24 gradi.

Per essere aggiornato sulle condizioni meteo in tempo reale, continua a seguirci.