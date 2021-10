Miriam Leone, i dettagli del suo matrimonio da favola: la cifra che ha speso per l’abito da sposa è da capogiro

Sui social non si parla d’altro che del recente matrimonio di Miriam Leone. L’ex Miss Italia, che ha cercato di tenere i followers all’oscuro di tutto, non è ovviamente riuscita nel proprio intento. Fuori dalla Chiesa di Santa Maria la Nova, a Scicli, ad attenderla c’era un corteo di fan, che le hanno fatto arrivare i loro complimenti più sinceri.

La Leone, bellissima ed emozionata, li ha ringraziati per poi raggiungere l’altare assieme a Paolo Carullo, al quale è legata da circa due anni. Nei giorni seguenti, la modella ha voluto rendere partecipi gli utenti del suo matrimonio, mediante la pubblicazione di una serie di foto. Avete idea di quanto Miriam abbia speso per il suo abito da sposa? La cifra da capogiro.

Miriam Leone, quanto ha speso per l’abito da sposa: la cifra da capogiro

Miriam Leone ha curato il proprio matrimonio da favola nei minimi particolari. La modella, che ha voluto comunicare ai followers il lieto evento con netto ritardo, ha annunciato la notizia con queste parole: “Ni maritamu“, ovvero “Ci siamo sposati“. Paolo Carullo, suo compagno da circa due anni, si è rivelato essere l’uomo della sua vita. Le foto che l’ex Miss Italia ha postato nei giorni successivi alla cerimonia sono la testimonianza della sua felicità immensa: la Leone ha davvero fatto la scelta giusta.

Gli utenti, in particolare, si sono soffermati ad ammirare l’abito da sposa di Miriam, interamente ricamato a mano. Il pezzo unico, che porta la firma di Christian Dior Haute Couture, è costato un occhio della testa alla favolosa modella. Secondo ciò che è trapelato dal web, Miriam, per l’abito più importante di tutta la sua vita, avrebbe speso la modica cifra di 85.000 euro.

Una somma da capogiro, che tuttavia ha permesso all’attrice di indossare l’abito da sposa più invidiato di sempre. Resa ancora più bella dall’emozione di quel giorno speciale, la Leone è stata descritta dai fan come una sposa “sensualissima e d’altri tempi“.