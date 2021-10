La bella Miryea Stabile è stata a Roma questo weekend, e ha trascorso momenti indimenticabili da turista

Miryea Stabile, turista per caso nella capitale. La bella influencer ha trascorso un bel weekend a Roma, dove ha visitato tutte le bellezze che ha da offrire la città eterna. Insieme a lei a grande sorpresa c’era Daniela Martani, le due dopo l’isola dei famosi sono rimaste molto amiche, inoltre la Martani è di Roma quindi ha fatto da Cicerone alla bella Stabile.

LEGGI ANCHE>>>“Beautiful”, anticipazioni puntata 4 ottobre: il peluche incriminato

Miryea Stabile infiamma il web con i suoi scatti provocanti

View this post on Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Intrappolato nel divano letto di casa: ragazzino di 13 anni muore soffocato

La bella influencer condivide spesso scatti sensuali in pose davvero provocanti, questo manda in delirio i suoi fan facendoli sognare. Alcuni scrivono:“Buona serata meravigliosa dea della bellezza”, “Che foto stupenda, hai uno sguardo super intenso”. Recentemente l’influencer ha anche compiuto gli anni, 24. Giovanissima e bellissima Miryea Stabile, inizia con queste due caratteristiche la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato qualche mese fa partecipando e vincendo a La pupa e il secchione. Successivamente ha partecipato all’isola dei famosi condotto da Ilary Blasi. La sua presenza sull’isola è durata fino alla fine, grazie alla sua semplicità e al suo essere così ragazzina spensierata.

Ha dato una ventata di giovinezza e purezza al programma, e infatti il pubblico ha apprezzato e l’ha voluta portare fino alla fine, per vedere l’evoluzione della sua personalità. Una ragazza alle prime armi in un reality così difficile ed estenuante. Eppure a differenza di altre giovani presenze che hanno partecipato negli anni. Ad esempio l’influencer Chiara Nasti che ha rinunciato dopo pochissime settimane al reality, per via della mancanza del fidanzato e delle comodità di casa. La Stabile invece ha dimostrato di voler davvero arrivare fino in fondo nonostante le mille peripezie e le evidenti mancanze di cibo e altri beni primari. Si è dimostrata quindi coraggiosa e determinata, nonostante appunto la giovanissima età e l’inesperienza non avendo mai partecipato ad un reality prima. Tanto meno uno così difficile come l’isola.

Ci sono personaggi molto più grandi di lei e che hanno avuto sicuramente più esperienze, che dopo poco tempo hanno chiesto al pubblico di votarli per uscire. Lei invece no perché aveva la fame di dimostrare qualcosa e questo è meraviglioso e porta sempre molto lontano. Nonostante la sua difficoltà, l’isola permette ad ognuno dei concorrenti di fare un viaggio introspettivo e di riflettere sulla propria vita in maniera costruttiva.