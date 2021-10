Nations League, tutto sul nuovo torneo Uefa: precedenti e statistiche di Italia-Spagna

Mercoledì 6 ottobre alle 20:45 allo stadio San Siro è di scena per la Nations League Italia-Spagna: com’è nato il nuovo torneo Uefa e i precedenti e le statistiche delle sfide tra gli azzurri e le furie rosse

La Nations League vedrà battersi per la Final Four Italia e Spagna allo stadio San Siro di Milano mentre all’Allianz Stadium di Torino si affronteranno Francia e Belgio.

Il torneo della Uefa giunto alla sua seconda edizione ha come scopo quello di sostituire le classiche amichevoli tra nazionali con l’intento di attrarre anche i top player avendo così gare ufficiali più competitive e avvincenti.

Nelle Final Four giocano contro le quattro compagini che hanno trionfato nei rispettivi gironi della Lega A. Si battono dunque i team con uguale valore.

Nella finale e nelle semifinali in caso di parità si disputano i tempi regolamentari ed eventualmente i calci di rigori. Mentre in caso di punteggio pari nella finale per il terzo e quarto posto si va direttamente ai rigori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Lorenzo Insigne quanto guadagna, moglie, figli, curiosità del calciatore del Napoli

Nations League, Italia-Spagna: i precedenti e le statistiche di un match di grande prestigio

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Atalanta-Milan 2-3, Zapata e Pasalic non bastano: i rossoneri stendono la Dea

Gli azzurri sentono la responsabilità e hanno voglia di vincere con la Spagna per confermare la scia di successi dopo aver centrato il titolo durante gli Europei di quest’estate, che mancava da 53 anni.

Con una vittoria l’Italia di Roberto Mancini staccherebbe il pass per la finalissima del 10 ottobre contro la vincente di Francia-Belgio.

La Nazionale azzurra e le Furie Rosse si sono affrontate 38 volte. L’Italia ha vinto 11 volte e in altrettanti incontri ha invece perso. I pareggi sono stati 16. 44 i gol realizzati contro i 41 spagnoli.

Per quanto riguarda le gare disputate a Milano i nostri beniamini non perdono da 93 anni, di cui 28 giocate allo stadio San Siro. Nelle ultime 5 partite però ci sono stati altrettanti pareggi, tra cui quello con la nazionale svedese. Dopo quel match l’Italia perse l’occasione di qualificarsi ai Mondiali in Russia.

Negli scontri al Meazza tra le due compagini che saranno protagoniste domani sera per la Nations League ci sono stati due pareggi nel 1924 e 1980 e una vittoria italiana per 4-0 nel 1942.