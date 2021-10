Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la richiesta sui social non sfugge e stupisce tutti. Ecco cosa è successo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono affiatatissimi. I due si sono conosciuti nella casa del “Grande Fratello Vip” e contrariamente a quanto avevamo ipotizzato i più malizios, i Prelemi, così come li chiamano i loro follower, sono ancora insieme.

L’ex velino di “Striscia la notizia” è impegnato con “Tale e quale show” su Rai 1 e sta dimostrando le sue qualità di show man a tutti gli effetti. La Salemi lo guarda da casa e fa il tifo per lui.

Durante l’ultima puntata del programma però il messaggio che l’influencer ha mandato su Instagram non è passato inosservato ai fan. Cosa avrà voluto dire l’ex gieffina?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la richiesta stupisce tutti

View this post on Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Durante la terza puntata di “Tale e quale show” Pierpaolo Pretelli ha interpretato Achille Lauro con “Me ne frego”. L’ex gieffino, ancora una volta, ha conquistato tutti con la sua esibizione: il pubblico a casa, quello in studio che lo ha applaudito con una standing ovation e anche i giudici.

Sebbene Malgioglio abbia voluto fare un piccolo appunto: “Lui è bravissimo, è un vero e proprio showman – ha detto – anche se in questo caso avrebbe dovuto trascinare maggiormente la voce. Imita tutti benissimo, compreso Malgioglio”, la soddisfazione è stata totale.

Sui social però non è passato inosservato l’appello che la Salemi ha fatto ad Achille Lauro. L’influencer ha chiesto al cantante di sostenere il suo compagno ma ha usato parole che forse nessuno si aspettava.

“Sentiti libero di sostenerlo come i Prelemi ti hanno sostenuto a Sanremo” ha detto nelle Instagram Stories. Come avrà voluto dire nello specifico? Una richiesta nemmeno poi tanto velata non solo di sostegno ma anche di una sorta di scambio di “favori”?

Ed il cantante che quest’estate ha fatto ballare tutti insieme a Fedez e Orietta Berti con “Mille” cosa avrà fatto? Non sappiamo se c’è stato il suo “zampino” sotto ma di certo il massimo gradimento sui social è stato proprio per Pierpaolo che viene premiato dalla classifica social fermandosi però, in quella generale, alla quinta posizione.