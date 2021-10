“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso perde le staffe in diretta: la notizia la devasta

Barbara D’Urso perde le staffe in diretta a “Pomeriggio 5”: quello che è successo ha lasciato la conduttrice di stucco

Nelle ultime ore non si parla d’altro che della vicenda relativa a Pippo Franco. Il celebre comico è attualmente indagato dalla Procura di Roma per presunto possesso di un green pass falso. I carabinieri della capitale, che stavano tenendo sotto osservazione l’operato del medico di base coinvolto, avrebbero trovato delle prove che riconducono proprio al cabarettista 81enne.

In attesa che la Procura confermi le ipotesi avanzate, a “Pomeriggio 5” è stato approfondito e sviscerato il caso mediatico che ha come protagonista il comico. Barbara D’Urso, incredula di fronte alle notizie emerse, non è riuscita a trattenere il proprio pensiero: la sua reazione è stata incontrollabile.

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso perde le staffe in diretta: cosa è accaduto?

Gli ospiti della puntata odierna di “Pomeriggio 5” hanno avuto molto di cui discutere. A tenere banco, nel corso della seconda parte della trasmissione, è stata la vicenda relativa a Pippo Franco e al presunto green pass falso che il comico si sarebbe procurato tramite un medico del quartiere Appio-Tuscolano di Roma. La D’Urso, sconvolta a causa delle voci ormai diffuse su tutti i giornali, ha annunciato l’argomento con questi termini: “Pippo Franco è stato accusato di possedere un green pass falso. Io non posso e non ci voglio credere“.

Ad uno ad uno, gli ospiti sono intervenuti esprimendo la loro opinione, che si è rivelata pressoché unanime: tutti sono infatti parsi convinti della colpevolezza di Franco. “Il fatto che non abbia ancora rilasciato dichiarazioni non depone a suo favore“, ha commentato la giornalista Candida Morvillo, per poi ripercorrere dettagliatamente la vicenda assieme ai presenti. Il comico, stando a quanto emerso, avrebbe ottenuto il green pass falso rivolgendosi non al proprio medico di base, ma ad un medico che opera nel quartiere Appio-Tuscolano di Roma.

“Fatemi capire bene. Quindi lui si sarebbe recato da un altro medico per ottenere un green pass falso?” – ha chiesto, sconcertata, la presentatrice, a cui gli ospiti hanno prontamente risposto – “Sì, a quanto dicono, ma questa cosa è legale. Poteva farla“. In studio si è poi accennato alla solidarietà che Pippo Franco aveva già dimostrato nei confronti dei no vax. “Ha già ammesso di essere vicino ai no vax. Questa notizia del green pass non sorprenderebbe“, hanno constatato gli ospiti.

La D’Urso, visibilmente sconvolta a causa delle parole udite, ha chiarito di voler credere alla buona fede di Pippo Franco fino a prova contraria. “Se fosse vero, usciranno sicuramente altri nomi. Per ora aspettiamo“: queste le sue conclusioni.