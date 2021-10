Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, è amore: La FOTO del bacio

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, la nuova improvvisa storia d’amore: le foto del bacio, uscite solo pochi minuti fa, hanno già fatto il giro del web

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio stanno insieme? Stiamo parlando di due famosi attori: lei, che ha esordito da pochi anni con la serie tv Netflix “Baby“, mentre lui oramai un pilastro del cinema italiano da un paio di decenni. I primi rumors sono arrivati pochi giorni fa, quando lei si è presentata al Cinema del Festival di Venezia senza il suo fidanzato storico. Questo ha fatto capire a tutti che lei è tornata single… o meglio, che non è più impegnata con la stessa persona. Le voci su Scamarcio, invece, arrivano da altrove. Ma facciamo un passo indietro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Amici 21”, primo provvedimento disciplinare: “È una vergogna” – VIDEO

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono una coppia? La foto del bacio

RAGA MA IN CHE SENSO BENEDETTA PORCAROLI E RICCARDO SCAMARCIO SONO UNA COPPIA pic.twitter.com/Ja2qCwo3tZ — a l I s I a ( @ g 0 d d e s s m e z) O c t o b e r 5 , 2 0 2 1

Riccardo e Benedetta sono davvero una nuova coppia? Le voci sono diventate sempre più insistenti di recente. Si sono conosciuti sul set del film “L’ombra del giorno”, che ha visto i due attori impegnati nella città di Ascoli per un paio di mesi, da marzo ad aprile 2021. Si conoscevano già, ma la scintilla sarebbe scoccata proprio durante le riprese del film di Giuseppe Piccioni. Anche l’attore sembrerebbe aver lasciato la sua compagna, la storica manager Angharad Wood, dalla quale ha avuto una bambina. Tutti i rumors hanno avuto un esito incredibile: oggi il sito Whospee ha pubblicato le prime foto di un bacio tra i due attori. Questo conferma tutto, senza ombra di dubbio. Riccardo e Benedetta si stanno frequentando da un po’ di tempo e gli scatti che sono usciti li ritraggono felici e affiatati come non mai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Skincare d’autunno, gli step da seguire per un risultato da 10 e lode

Benedetta è stata e continua ad essere una delle star della piattaforma di streaming “Netflix”. Il suo ruolo da protagonista in Baby l’ha resa nota agli occhi del pubblico e portata a conquistare sempre più consensi.