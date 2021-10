Laura Chiatti è sempre più bella: nel giro di pochissimi minuti, l’attrice ha ricevuto tantissimi complimenti sotto al suo ultimo scatto postato su Instagram

Capelli biondi, occhi verdi e sguardo mozzafiato: non c’è da stupirsi se Laura Chiatti è una delle donne più belle d’Italia. Ha conquistato tutti quando era a malapena una ragazzina e venne presa per la pellicola Pazzo d’Amore, e da allora la sua carriera è stata sempre più in discesa. Non poteva essere altrimenti: ha studiato molto per arrivare a diventare l’attrice che tutti oggi amano e che vediamo spesso al cinema nelle opere di famosi registri. Di quella ragazzina è rimasto tanto, in particolar modo il talento ma anche la voglia di crescere.

Laura Chiatti, uno schianto sui social: pioggia di commenti

View this post on Instagram

Anche sui social, in modo particolare sul suo profilo di Instagram, è molto seguita. Pubblica spesso momenti e sprazzi di vita quotidiana insieme alla sua famiglia, insieme a suo marito Marco Bocci e i loro splendidi figli. Sono una famiglia piuttosto riservata ma proprio per questo anche tanto amata, e quei piccoli attimi che mostrano scatenano sempre tanto affetto da parte dei loro seguaci. Laura ogni tanto si lascia andare anche a qualche selfie, proprio come ha fatto oggi: uno scatto in cui è al sole, struccata – come lo è spesso -, con i capelli biondi sistemati in una frangetta e gli occhi verdi che spiccano ancora di più grazie alla luce del sole. “Sei da denuncia, Laura” le scrive un fan, e ha ragione. Laura è davvero una delle attrici più belle del nostro Paese.

Nel giro di pochissimi minuti, Laura ha ricevuto migliaia di likes e tanti altri commenti di apprezzamento da parte dei suoi numerosi fans che la seguono ogni giorno.