“Storie Italiane” la testimonianza di una nota influencer è disarmante

“Storie Italiane” continua ad appassionare il pubblico italiane con i racconti e testimonianze da parte dei professionisti e ospiti

“Storie Italiane” è tornato a fare compagnia al pubblico italiano, ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai 1. Eleonora Daniele è di nuovo alla conduzione del programma, una guida costante per lo staff, gli autori e i telespettatori.

Anche in questa nuova stagione, si stanno affrontando temi e argomenti di notevole importanza e nella giornata del 1 ottobre 2021 si è parlato di violenza e abusi sui minori.

“Storie italiane”, la testimonianza di Georgette Polizzi

Nella seconda parte di “Storie italiane”, Eleonora Daniele ha parlato a lungo della storia del piccolo Evan, bambino morto dopo essere stato preso a botte. Per il tragico evento, è stato aperto il processo e la mamma e il compagno sono accusati.

Nel corso della puntata sono diversi gli ospiti intervenuti, tra questi Georgette Polizzi, stilista e influencer che oggi è felicemente sposata e aspetta un bambino. Per lei la vita, però, non è stata sempre così bella, da piccola ha dovuto affrontare degli abusi che l’hanno segnata per sempre.

“Sulla mia pelle i lividi si vedevano poco perché sono di colore. Le mie maestre sono finalmente intervenute quando ho scritto una lettera a Babbo Natale – ha raccontato in studio – supplicandolo di fare in modo che mia madre smettesse di picchiarmi”.

Poi ha continuato: “Nonostante quella lettera, alla fine nessuno ha fatto niente per me. Sono riuscita a salvarmi a quindici anni presentandomi al pronto soccorso per farmi visitare”. L’influencer ha concluso facendo un appello, affermando che i bambini che subiscono violenze tra le mura domestiche non avranno mai il coraggio di parlare e di sfogarsi, solo i propri cari devono salvarli.

Ancora una volta Eleonora Daniele ha centrato il punto raccontando storie e affrontando argomenti che spesso restano nascosti e vengono omessi. Ci sono ancora tanti tabù da sfatare.