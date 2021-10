Una donna di 65 anni è morta, ieri mattina a Serramanna, nel Sud Sardegna, dopo essere stata travolta da un treno mentre attraversava i binari.

Sud Sardegna, attraversa i binari per raggiungere la sorella: donna travolta e uccisa da un treno

Stando a quanto riporta la redazione de La Nuova Sardegna, la donna, Anna Tocco di 65 anni, stava rientrando a casa insieme alla sorella dopo essere andata a fare la spesa. Giunta vicino i binari, avrebbe deciso di attraversarli per raggiungere la familiare che aveva già attraversato. Per via del carrellino della spesa, incastratosi tra le rotaie, la 65enne si sarebbe attardata ed è stata travolta dal treno, il cui macchinista non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la donna, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Le forze dell’ordine hanno sentito alcuni testimoni che hanno assistito alla tragedia, i quali, riporta la redazione de La Nuova Sardegna, avrebbero confermato la dinamica sopra descritta.