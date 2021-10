“Un Posto al Sole” anticipazioni 6 ottobre: Silvia e Michele ai ferri corti

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Mariella e Guido decidono di fare una cena a quattro con i loro amici Silvia e Michele ma le cose non andranno bene

Terzo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, puntata piena di eventi e di colpi di scena. Cominciano subito con una storyline che avevamo accantonato per qualche giorno: stiamo parlando di quella che riguarda Silvia e Michele. Mariella sa che i suoi amici sono in crisi e che Silvia ha una relazione extraconiugale, così per far ritrovare la sintonia alla coppia, decide di organizzare un’altra cena a quattro. Purtroppo le cose non andranno come previsto: durante questa serata insieme, scoppia una lite tra Silvia e Michele.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Passiamo invece a Filippo e Serena. Da quando lui si è risvegliato dall’operazione e ha perso la memoria, le cose per la coppia sono andate a rotoli. Sono passati dal vivere un momento fortissimo di amore ad un periodo di totale smarrimento. Serena si è sentita scoraggiata e triste per questa situazione, ma adesso grazie ai consigli di Marina, ha intenzione di riaccendere la passione tra lei e suo marito. Non deve trattarlo più come un malato, ma come un uomo che le piace. Così cercherà di ricreare l’atmosfera e la situazione che, tanti anni fa, li hanno fatti innamorare l’uno dell’altro. In questo modo Filippo si toglierà dalla testa Viviana una volta e per tutte? Per scoprirlo non ci resta che attendere i prossimi episodi e assistere all’evoluzione della loro storia.

Intanto la situazione di Fabrizio continua a peggiorare: Marina, nel frattempo, decide di interrogarsi e cercare di capire i suoi sentimenti per Roberto.