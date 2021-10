“Riesci a sederti con quelle borchie?”, Valentina Vignali il jeans strappato sul retro manda fuori di testa: ipnotica – FOTO

Valentina Vignali infiamma Instagram con una serie di primi piani di altissimo profilo. Il meglio del suo repertorio in un luogo favoloso.

La cestista dell’Azzurra Basket, Valentina Vignali ha trascorso un momento di relax davvero convincente. Con gli allenamenti fermi, la supermodella non si ferma mai, sempre alla ricerca del “bello” della vita e non solo.

I fan apprezzano questo suo modo di essere, consapevoli che prima o poi lei giunge tra voi regalandovi la giusta dose di buon umore, per iniziare la giornata. Nonostante il suo “principe azzurro” lontano per lavoro dalla sua quotidianità, Valentina riesce sempre in qualche modo a rendere appetibile e accattivante le sue giornate.

Tra un impegno sportivo e di lavoro, la showgirl dal sapore vivace si ritaglia quasi sempre qualche momento di relax dove non si risparmia dal guardarsi intorno alla scoperta di luoghi mozzafiato.

In questa circostanza la vediamo protagonista in alcune foto super accattivanti ai piedi del Lago di Braies e le sue meraviglie naturali sullo sfondo

La turista del lago entra in azione: bellissima come non mai

