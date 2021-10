Valorizzare i capelli bianchi: rendere la chioma lucente e prevenire l’ingiallimento!

Date un’occhiata a tutti i rimedi naturali utili per valorizzare i capelli bianchi. Come ottenere una chioma da fare invidia ed evitare che i capelli si ingialliscano!

Quasi tutti, appena vedono comparire i primi capelli bianchi, cominciano a cercare rimedi efficaci per poterli nascondere. Soprattutto le donne, utilizzano colorazioni naturali o chimiche per nascondere il segno inequivocabile del passare degli anni.

C’è anche chi, però, sceglie di mantenere i capelli bianchi. Andiamo a scoprire come valorizzare i capelli bianchi con questi semplici rimedi.

Valorizzare capelli bianchi: rimedi migliori

È possibile sfoggiare un colore candido capace di fare invidia davvero chiunque. Può capitare che i capelli bianchi si ingialliscano a causa dei raggi solari, all’inquinamento, al fumo di sigaretta o del calcare presente nell’acqua. Inoltre, spesso, i capelli bianchi possono apparire anche più opachi e cresi, perdendo anche la lucentezza.

Tra i rimedi naturali utili per valorizzare i capelli bianchi, c’è l’aceto bianco. Potete utilizzarlo per risciacquare la chioma (in questo caso mettete 1 cucchiaio di aceto bianco o mele in un litro di acqua).

Potete anche usare l’aceto bianco come maschera idratante anticrespo, unendo 1 cucchiaino di olio di cocco, 2 di aceto e 1 cucchiaio di maschera per capelli. Una volta creato, dovete applicare il composto fai da te sui capelli ancora un po’ bagnati per almeno 20 minuti.

Lavate prima i capelli con shampoo e balsamo e, poi, risciacquate i capelli con aceto e acqua.

Per rendere i capelli bianchi più lucenti, potete anche realizzare un composto con 1 bicchiere d’acqua, ¼ di limone e zucchero. Mescolate e, poi, applicate sui capelli, lasciando agire per una 20ina di minuti e successivamente lavate.

In alternativa, provate a creare una crema per capelli con 1 cucchiaio di maschera per capelli, 1 cucchiaino di zucchero, 1 di olio di cocco e 2 cucchiai di gel di aloe vera. Applicate il composto sui capelli appena bagnati e fare agire per una 30ina di minuti, per poi procedere con il lavaggio.