“Lato B spettacolare”, Vittoria Deganello, curve strepitose di profilo. Da perderci la testa – FOTO

Vittoria Deganello regala ai followers uno scatto da perdere la testa. L’ex corteggiatrice è sensualissima e non si contiene nel dimostrarlo

Il pubblico affezionato a “Uomini e Donne” ricorda indubbiamente la bellissima Vittoria Deganello. La giovane, originaria di Verona, giunse in trasmissione con l’obiettivo di corteggiare Mattia Marciano, il tronista con cui aveva già avuto contatti all’esterno del programma. I due, che non avevano avuto la possibilità di approfondire la conoscenza, non rimasero a lungo nello studio del programma.

Tra Vittoria e Mattia, infatti, la passione si accese immediatamente, al punto che, nel giro di un mese e mezzo, i due scelsero di abbandonare “Uomini e Donne” insieme. A distanza di anni, che aspetto ha l’ex corteggiatrice? La sensualità, a giudicare dagli scatti postati sui social, è rimasta la stessa di allora…

Vittoria Deganello, curve strepitose di profilo. Da perderci la testa – FOTO

La storia d’amore tra Vittoria Deganello e Mattia Marciano non è durata a lungo. Le premesse, all’interno del programma di Canale Cinque, erano parse più che buone. Il tronista, che aveva perso la testa per la veronese sin dalla prima esterna, l’aveva scelta nel giro di un mese. La coppia, che ebbe una relazione della durata di circa dieci mesi, alla fine si disse addio a causa di incompatibilità caratteriali. Ad oggi, Vittoria appare più che felice, nonostante nella sua vita non sembri esserci alcun nuovo amore.

La Deganello, che su Instagram è seguita da oltre 600mila persone, ama stuzzicare i suoi fan con scatti dalle pose entusiasmanti. Solamente poche ore fa, l’ex corteggiatrice ha voluto esibire la propria nostalgia dell’estate mediante una foto pazzesca. Vittoria, che indossa un costume intero di colore nero, si pone di profilo mettendo in risalto il fondoschiena strepitoso e il seno esplosivo.

Un fan, di fronte alla sensualità della modella, non si è trattenuto dal commentare: “Lato B spettacolare“. L’ex fidanzata di Mattia Marciano, attualmente, ha raccolto oltre 15mila likes.