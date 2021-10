“Buttati che è morbido”, Wanda Nara sul punto più alto del palazzo fa venire le vertigini: panorama mozzafiato – FOTO

La showgirl, Wanda Nara si fa immortalare nel punto più alto laddove i fan realizzano i loro sogni: bellezza maestosa.

Per la showgirl e modella argentina, Wanda Nara è stata una giornata diversa dalle altre. La moglie e agente di Mauro Icardi, attuale attaccante del Paris Saint Germain è rientrata nella sua amatissima Parigi, dopo aver trascorso un’estate in giro per il mondo alla scoperta di luoghi mozzafiato.

Non è da meno l’ultimo monumento artistico visitato in pieno centro della capitale francese che ha regalato un mix di emozione e passione ai fan. Questi ultimi non hanno resistito dal riempire di likes e approvazioni la pagina instagram di Wanda, condita da cuori e commenti meravigliati per l’incredibile sorpresa.

Siamo all’interno di uno dei palazzi più prestigiosi di Parigi, ovvero il punto più alto di “Villa Hermes”. All’appello delle visite mancava questa “esperienza incredibile, in uno degli angoli del giardino monumentale”.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche del luogo, che vanno inevitabilmente a confondersi con la bellezza esclusiva della supermodella di Buenos Aires

GUARDA QUI>> “Ma cosa sei” Justine Mattera, lato A in mostra: il rosso le dona – FOTO

La showgirl argentina scatta una serie di FOTO da brividi: la pelle d’oca

PER VEDERE I DETTAGLI DEGLI SCATTI DI WANDA NARA, VAI SU SUCCESSIVO