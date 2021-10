Wanda Nara senza freni su Instagram: l’argentina sfodera un outfit da sogno e una scollatura devastante.

I followers di Wanda Nara ricevono regali su regali: l’argentina, nell’arco di una giornata, piazza tantissimi post e innumerevoli fotografie (anche tra le stories IG). Una cosa è certa: quelli della nativa di Buenos Aires non sono scatti semplici e genuini, ma esplosivi e talvolta vietati ai deboli di cuore.

La moglie e procuratrice di Mauro Icardi, che con molta probabilità avrà un grande lavoro da fare nelle prossime sessioni di calciomercato (Maurito ha problemi con lo spogliatoio e sta vedendo il campo col contagocce) riesce sempre a conquistare le attenzioni degli utenti con immagini da sogno. Wanda, poco fa, ha postato una serie di foto illegali: l’outfit è meraviglioso, così come la scollatura.

Wanda Nara, il cappottino si apre completamente: scollatura favolosa

Wanda non ha eguali nel mondo: la classe 1986 riesce ogni singola volta ha mandare in visibilio il suo bacino d’utenza. Fare un giro nel profilo della showgirl è un’esperienza più unica che rara: i suoi scatti sono via via sempre più strepitosi ed esplosivi. Anche oggi, la procuratrice e moglie di Mauro Icardi ha condiviso un post sublime. Il contenuto odierno è composto da tre immagini, una più bella dell’altra.

Wanda ha realizzato in pratica uno shooting fotografico in strada. La nativa di Buenos Aires indossa un cappottino e decide di aprirlo completamente: fuoriesce una scollatura che fa sognare i followers. La 34enne ha classe da vendere e vanta una sensualità fuori dal comune.

L’argentina, nel corso di un concerto in cui c’erano diversi calciatori del Paris Saint Germain con le rispettive compagne, ha ignorato (ed è stata ignorata) la moglie di Lionel Messi.