Wanda Nara svela il suo allenamento glutei d’acciaio: apocalittica. Lady Icardi da sogno – VIDEO

La manager nelle sue Instagram stories ha svelato in cosa consiste il suo allenamento per i glutei, uno spettacolo per gli occhi.

La genetica a volte non vale per tutti riguardo la perfetta forma fisica, essere però nota in Argentina e chiamarti Wanda Nara può sicuramente aiutare.

La moglie e manager di Manuel Icardi grazie alle sue origini sudamericane ha nel sangue una silhouette che moltissime donne sognano, soprattutto dopo cinque gravidanze come le sue che l’hanno fatta madre di Valentino, Benedicto, Costantino, Francesca e Isabella.

Wanda si allena sempre e sui social non ha timore a mostrarsi in completini ricercati per svolgere l’attività fisica. Lei ci mette estrema costanza e impegno ma i fan non possono non notarne l’estrema femminilità spiccata e la grinta da vendere. Vediamo ora come si concretizza u allenamento della showgirl.

Wanda Nara blocca il respiro, solo lei ha un lato B così perfetto

