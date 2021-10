Elenoire Casalegno appare super sensuale ai fan, dove va vestita così? La risposta ha lasciato tutti senza parole

Elenoire Casalegno è da tutti conosciuta per essere una conduttrice, attrice ed ex modella che con la sua bellezza ha conquistato il pubblico attraverso programmi e copertine di giornale.

Ha esordito in tv con la conduzione del programma musicale di Italia 1 “Jammin”, poi è approdata a Mediaset lavorando in alcune trasmissioni come “Scherzi a parte”, “Festivalbar”. Oggi, dopo tante storie d’amore passate e andate a male, si sente più serena e libera. Il suo cuore batte per Andrea, il suo nuovo fidanzato.

