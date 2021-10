Aida Yespica. La modella e showgirl venezuelana (ma italiana d’adozione) fa incetta di like su Instagram. L’evento straordinario a cui ha partecipato la mostra con uno stile inedito

Nata in Venezuela nel 1982, Aida Yespica ha ottenuto un successo strepitoso nel nostro paese. Dopo aver partecipato a diversi concorsi di bellezza, si trasferì appena ventenne nella capitale della moda, Milano, in cerca di fortuna.

La sua avvenenza fuori scala, la procacità e il carattere carismatico le hanno consentito di farsi largo nel jet set nostrano, approdando anche sul piccolo schermo. Il picco di popolarità è avvenuto grazie alla partecipazione alla seconda edizione del reality “L’isola dei famosi”, condotto all’epoca da Simona Ventura su Rai 2, in cui si piazzò al quinto posto ma fu ricordata principalmene per un duro scontro fisico con Antonella Elia.

Aida Yespica: dalla moda alla tv, approdando al web

Aida Yespica ha recentemente aperto una finestra su un episodio davvero doloroso del suo passato ma che può essere fonte di sensibilizzazione e aiuto per altre donne. L’argomento, purtroppo, riguarda una violenza subita dalla stessa showgirl quando era solo una bambina, stuprata all’età di sette anni da un uomo che frequentava la sua casa.

La memoria di questo avvenimento devastante è rimasto sepolto dentro di lei per decenni fino a quando, nel 2016, parlando con un’amica che aveva subito una simile atrocità, è riaffiorato tutto. Aida ha raccontato di come riesca a trovare consolazione principalmente grazie al sentimento di gioia che le deriva dall’essere madre del piccolo Aron, figlio avuto dall’ex compagno Matteo Ferrari.

I rapporti con quest’ultimo non sono sempre stati idilliaci, solo ultimamente sono riusciti a trovare equilibrio per il bene del bambino. La modella venezuelana ha al momento una relazione con l’imprenditore Mirko Maschio.

Molto attiva sui social network, Aida Yespica ha un nutrito seguito di 859mila follower su Instagram. Pubblica periodicamente immagini delle sue novità professionali; l’ultima riguarda il suo impegno come testimonial di un evento prestigioso, il Concorso d’eleganza Villa d’Este, che si tiene ogni anno dal 1929 sulle rive del lago di Como in cui in cui sfilano carrozzerie di automobili di brand di lusso.

Per l’occasione Aida Yespica ha sfoggiato una mise inedita per lei. Spesso sul wall del suo account ufficiale la vediamo con abiti sfolgoranti, molto sensuali, che puntano a mettere in mostra le sue forme procaci.

L’ultimo post, invece, la vede in una versione molto british e accollata: completo blazer e pantaloni beige a quadri, una camicetta dai toni chiari e un cappello a tesa larga color borgogna. Accando a lei una magnifica Rolls Royce Ghost: un vero gioiello automobilistico.

“Sei l’incarnazione, l’essenza dell’eleganza” – scrive un fan, apprezzando lo stile unico della meravigliosa showgirl.