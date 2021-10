La conduttrice Alessia Marcuzzi è meravigliosa su Instagram: la romana ha postato uno scatto in cui è completamente di spalle, lasciando di stucco i seguaci.

Il programma ‘Le Iene’ è ripartito nonostante una grande assenza: Alessia Marcuzzi dopo tantissimi anni ha deciso di lasciare Mediaset. Il ricordo del post apparso nel mese di giugno sui social è ancora vivo nella mente dei suoi fan: “Ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”, scrisse la romana.

Non a caso il format della trasmissione di inchiesta è totalmente cambiato: ad affiancare Nicola Savino ci sarà ogni volta una conduttrice diversa. Ieri sera, ad esempio, c’era Elodie Di Patrizi. Alessia, in ogni modo, continua ad essere attivissima sui social network: ogni giorno intrattiene i suoi followers con post speciali e fotografie intriganti.

Alessia Marcuzzi, la foto di spalle è incredibile: posa da sogno e labbra da infarto

Alessia, nella fotografia che ha condiviso questa sera su Instagram, è completamente di spalle. La romana indossa outfit dotato di un effetto vedo non vedo stupendo. La 48enne assume una posa che fa sognare la platea di ammiratori. Come se non bastasse, la conduttrice ha un rossetto di colore rosso fuoco che mette in risalto le sue labbra.

La Marcuzzi, inoltre, sfiora la sua bocca con estrema delicatezza e sensualità. La classe 1972 è una bomba seducente e fa viaggiare spedita la fantasia dei suoi fan. Il post ha già raccolto 15mila likes e più di 150 commenti. “Fantastica”, “Che bella che sei”, “Uno splendore”, “Intramontabile”; “Meravigliosa”, si legge.

