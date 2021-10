“Sublime” Ambra Lombardo, le ultime FOTO sono un trionfo di trasparenze

Ambra Lombardo posa per alcuni scatti mostrando un outfit trasparente che mette in mostra le bellezze della modella.

Ambra Lombardo, la splendida modella siciliana riceve costantemente nuovi followers sui social. Diverse settimane fa ha proposto sui social questo scatto bianco e nero che ha lasciato tutti senza fiato. Senza veli, senza lingerie e coperta solo da uno scialle tipico della sua terra con tanto di frange.

Sicuramente un tributo (bollente) alla sua terra, graditissimo dai fans che l’hanno ringraziata per questa immagine. I capelli rigorosamente raccolti – coda o chignon non ci è dato sapere – e rigorosamente la riga nel mezzo per un tocco ancora più esplosivo.

Anche l’ultima foto non scherza, dove la mise trasparente non lascia ostacoli alla visione.

Ambra Lombardo, il fondoschiena appare in tutta la sua naturalezza View this post on Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ambra Lombardo è una professoressa, qualcosa che evidentemente non viene colta facilmente dato che la bellezza fuori dal comune di Ambra fa pensare che la stessa sia una modella a 360°. Lo è, ma vanta altresì un interessante curriculum accademico dimostrando come le due cose possano conciliare.

Eccola bellissima mentre si concede agli sguardi del fotografo che la immortala in due scatti da paura: il primo è un primo piano, precisamente un caldo sorriso capace di allietare anche le giornate più buie. E poi la seconda foto è pura magia (illegale): le trasparenze della gonna con tanto di spacco vertiginoso permettono di ammirare non solo la coscia muscolosa, ma anche il fondoschiena tondeggiante.

La mise scelta ed i tessuti di velo leggerissimo regalano intense emozioni. I commenti sono numerosissimi e pieni di stima verso la bellissima siciliana, simbolo di una bellezza mediterranea. “Splendida” “Sublime”, “Sempre bellissima…”, “Super Prof.” sono solo alcuni degli aggettivi impiegati per meglio descrivere la Lombardo.