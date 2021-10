Ana Mena in rosso fa perdere la testa ai fan su Instagram. Abito in rete trasparente e lingerie in vista, l’outfit della cantante è uno spettacolo piccante

Il successo di Ana Mena è inarrestabile, frutto di una carriera che continua ad ottenere grandissimi risultati. Cantante ma anche attrice, vanta collaborazioni di importante livello anche nell’ambito a recitazione, come la sua partecipazione alla pellicola “La pelle che abito” del celebre regista Pedro Almodovar.

Tuttavia è la musica la sua vera grande passione, che coltiva fin dalla tenera età. L’anno della svolta è il 2016, quando riesce a scalare le classifiche spagnole con il singolo “No soy como tú crees“. La fama internazionale arriva con “Loco como yo” e “Se fue e Ahora lloras tú“, con i quali conquista il mercato estero. La sua notorietà esplode in Italia con la collaborazione a “D’estate non vale“, brano di Fred De Palma, tanto da produrre un altro singolo. “Una volta ancora” è la hit dell’estate 2019, che attualmente registra ben oltre 237 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il suo destino in Italia continua, e nel 2020 collabora con il rapper Rocco Hunt al singolo “Un passo dalla luna“, ripetendo nuovamente l’esperienza in “Un bacio all’improvviso“, una delle canzoni più ascoltate nell’estate appena trascorsa, premiata con tre dischi di platino. La cantante ha appena raggiunto un altro grande traguardo, condiviso con i fan su Instagram attraverso un post che ha infiammato il web di esplosiva sensualità.

Ana Mena, trasparenze a luci rosse

Nella serata di ieri si è tenuta la cena che ha svelato i candidati per i “Los 40 2021“, per i quali Ana Mena riceve tre nomination. Già annoverata tra i favoriti dell’edizione di quest’anno, ringrazia su Instagram coloro che hanno reso possibile la realizzazione di tale risultato, in attesa della proclamazione del vincitore, che avrà luogo il 12 novembre a Palma de Maiorca.

Condivide la notizia con i fan direttamente da Ibiza, luogo dell’annuncio, in un post che svela l’outfit dell’importante serata. L’intenzione della cantante è osare, sfoggiando trasparenze mozzafiato nei toni del rosso, ed il risultato non può che essere ipnotico e seducente. L’abito è una preziosa rete luminosa, che esibisce la lingerie in satin, parte integrante del look, al quale abbina i sandali vertiginosi.

Nessun outfit poteva risultare meglio indicato per l’occasione, in un tripudio di curve e sensualità che ha conquistato Ibiza ma soprattutto il web, per i fan in delirio.