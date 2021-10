“Sei meglio di Giunone”, Anna Safroncik la cerniera sbottonata manda in tilt: un clone di bellezza sullo sfondo – FOTO

L’attrice, Anna Safroncik ha pubblicato una foto su Instagram che mette in risalto una bellezza encomiabile, elevata al quadrato.

Altro grande successo per l’attrice professionista e showgirl, Anna Safroncik. L’artista cuore d’oro ha fatto impazzire i followers di Instagram in seguito ad uno scatto molto significativo per le sue ambizioni professionali.

Ormai la Safroncik è tra i personaggi dello spettacolo che rientrano in quelle categorie speciali, in cui ciascuno dà il meglio di se adattandosi a diverse esperienze. L’ultima per la showgirl porta la firma di un contesto pubblicitario dal valore di 11K.

L’attrice ha dimostrato di sapersi incanalare alla perfezione in diversi ambiti, secondo fra tutti dopo il boom sul grande schermo, quello della moda. In occasione dell’ultimo scatto condiviso sulla propria pagina ufficiale Instagram, l’ex frequentatrice dell'”Accademia dello Spettacolo” a Kiev ha dato lustro alla sua femminilità prestandosi ad uno dei brand d’abbigliamento più affermati e attraenti d’Italia

L’attrice ucraina spiazza tutti con un “clone” capolavoro in FOTO: i dettagli

