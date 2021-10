Anna Tatangelo, cosa faceva prima di diventare famosa? Resterete senza fiato

Anna Tatangelo, le curiosità su di lei sono infinite. Sapete che cosa faceva la cantante prima di raggiungere la notorietà? Stenterete a crederci

L’amore per la musica, nella via di Anna Tatangelo, era presente fin dal principio. La cantante, che da bambina si dilettava nel canto assieme alle sue sorelle, si è guadagnata le attenzioni del pubblico grazie al palcoscenico più ambito d’Italia: quello sanremese. Nel 2002, all’età di soli 15 anni, la bellissima Anna vinse “Sanremo giovani” con il brano “Doppiamente fragili“.

Da quel momento in avanti, la sua carriera fu tutta in ascesa. La Tatangelo, che ha inciso 8 album d’inediti vendendo oltre 1 milione e mezzo di dischi, è una delle artiste maggiormente apprezzate dal pubblico italiano. Le curiosità su di lei sono molte, ma una in particolare ha sconvolto il pubblico dei social: sapete quale lavoro faceva l’ex di Gigi D’Alessio prima di diventare famosa?

NON PERDERTI ANCHE —> Barbara Pedrotti: il corpetto non contiene le curve pericolose

Anna Tatangelo, cosa faceva prima di diventare famosa? È assurdo

View this post on Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

NON PERDERTI ANCHE —> “GF Vip” Manuel Bortuzzo si alza e cammina: i coinquilini commossi

La vittoria conseguita a “Sanremo giovani” rappresentò il trampolino di lancio per la splendida Anna Tatangelo. A soli 15 anni, la cantante aveva già dimostrato familiarità con il palcoscenico più importante a livello musicale. Da quel momento in avanti, la carriera della Tatangelo fu spianata. Il suo strabiliante percorso artistico l’ha portata a vendere oltre 1 milione e mezzo di dischi e ad ipnotizzare i fan di tutto il mondo. Altrettanto chiacchierata ed esposta al pubblico è stata la vita privata dell’artista, che continua ad attirare le attenzioni del gossip.

Se anche voi avete conosciuto Anna solo ed esclusivamente nelle vesti di cantante, la curiosità che stiamo per svelarvi vi sorprenderà. L’artista di Sora, prima di affermarsi nel mondo della musica, si era cimentata nell’ambiente culinario. Suo padre Dante, infatti, è il proprietario di una piccola attività di pasticceria, che si occupa della vendita delle famose ciambelle di Sora. La Tatangelo, stando a quel che è trapelato, gestiva in autonomia il banco che la famiglia allestiva per il mercato.

Non solo una cantante dalle doti incommensurabili, ma anche una cuoca provetta. Le risorse di Anna Tatangelo sembrano infinite, ed i fan non vedono l’ora di scoprirle tutte.