Emmanuel Macron e il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian hanno incontrato a Parigi il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Ancora tensione tra i fili che legano la Francia e gli Stati Uniti a seguito della firma del neonato patto Aukus. La triplice sigla Washington, Londra, Canberra segna l’abbrivio a un nuovo periodo di alleanze e preoccupazioni nello scenario internazionale. Sono passate tre settimane dal triplo schiaffo – Emmanuel Macron, Francia ed Europa – dell’accordo Aukus, ma la situazione prosegue ancora a ritmi sincopati. Dalla fine ufficiale del contratto del secolo che legava l’Australia alla Francia tramite l’acquisto di 12 sottomarini, l’Esagono è alla ricerca di serenità fiduciaria con riferimento al “voltafaccia” di Canberra, alle “menzogne” di Londra e al secco “colpo alle spalle” di Washington.

Decisioni concrete attese a fine ottobre

Prosegue l’intricato sentiero di ripristino della Francia a seguito della nuova alleanza anti-Cina nella regione Indo-Pacifica. Dopo l’incontro tra il capo di Stato Emmanuel Macron e il leader democratico Joe Biden, l’Esagono è stato impegnato in nuove discussioni con gli Stati Uniti. Mentre resta ancora alta la barriera che divide la Francia dall’Australia, confermata dal recente rinvio dei negoziati al mese di novembre; il presidente francese sembra invece pronto a risanare l’intesa d’oltreoceano. Difatti, se da una parte Canberra dovrà ancora aspettare a causa della posticipazione dell’incontro, d’altra parte restano aperti e immediati i dialoghi Usa-Francia.

In merito, il presidente Emmanuel Macron e il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian hanno incontrato questo martedì (5 ottobre) il segretario di Stato americano Antony Blinken. La visita di Parigi è stata una grande occasione per l’alto funzionario statunitense: “Sono molto contento di aver poter trascorrere un’ora a tu per tu con Le Drian, un amico, e di dialogare con il Presidente della Repubblica.“, ha riferito Blinken al notiziario France info lo stesso martedì sera. “Avremmo potuto, avremmo dovuto fare meglio in termini di comunicazione” – ha ammesso, prima di aggiungere – “Tendiamo a dare per scontato un rapporto tanto importante quanto profondo come quello che lega la Francia agli Stati Uniti.”

Il presidente francese ha confermato che incontrerà Joe Biden in occasione del vertice del G20 a Roma, il 30 e 31 ottobre, per proporre delle “decisioni concrete” e rilanciare quanto prima i rapporti tra i due paesi.

Fonte France Info