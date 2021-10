Altro che scettro magico, Elisabetta Gregoraci sa come esibire la sua essenza sublime: stavolta la posa segnerà l’inizio per lei di una nuova avventura.

C’è aria di cambiamenti per la regina della bellezza mediterranea, classe 1980, Elisabetta Gregoraci. L’interprete ai suoi esordi de “Il cielo in una stanza” e poliedrica showgirl, stamani 6 ottobre in diretta da Monte-Carlo, ha illustrato alcune modifiche che verranno apportate alla sua routine quotidiana, e non senza attirare l’attenzione dei suoi ben 1,9 milioni di fan su Instagram.

A distanza di soli due giorni dall’esilarante ed irresistibile Candid trasmessa in onda sul piccolo schermo, che ha reso la soubrette ancor più protagonista del quanto appuntamento con la trasmissione di “Scherzi A Parte” 2021, di cui è co-conduttrice, Elisabetta sembra brillare di nuova luce. E, nonostante la stanchezza per gli impegni da portare a termine non stenti a farsi avanti, lei si dimostrerà più radiosa che mai.

Elisabetta Gregoraci sublime in posa da cardiopalma: “inizia una nuova avventura”

