“Bellezza inebriante”, Barbara Pedrotti: il corpetto non contiene le curve pericolose – FOTO

Barbara Pedrotti ha chiesto ai suoi fan di dirle qual è la più bella tra due sue foto: i follower hanno solo l’imbarazzo delle scelta

La giornalista sportiva Barbara Pedrotti ha pubblicato due foto risalenti a quando si è recata al Festival di Cannes e ha messo i suoi follower davanti all’imbarazzante problema di scegliere tra due foto scattate durante quei giorni francesi.

La presentatrice è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle reporter di Sky e soprattutto per la conduzione del programma di Bwin dedicato alle scommesse sportive.

Barbara Pedrotti, la doppietta di foto al Festival di Cannes

View this post on Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Barbara ha condiviso i due scatti a Cannes in ricordo di quell’occasione speciale e importante e ha chiesto ai follower di preferirne una. La maggior parte dei suoi seguaci ha scelto la seconda in cui si vedono i suoi bellissimi occhi ma molti non hanno saputo optare per una in particolare.

La bella ex tronista di “Uomini e Donne” è vestita con un gonna blu a pieghe e un corpetto dello stesso colore ma di una tonalità più scura da cui si intravede il suo generoso lato A.

Questo dettaglio è piaciuto ai suoi ammiratori che l’hanno subissata di complimenti di ogni sorta. Un utente ha scritto ad esempio: “Bellezza inebriante“.

“Ho appena ritrovato queste foto scattate durante il Festival e ho pensato di condividerle con voi”, scrive la Pedrotti che aggiunge appunto di non sapere quale scegliere e quindi le ha postate entrambe. Ha poi concluso la didascalia affermando: “E comunque, abituata come sono a parlare di sport, mi fa un po’ specie vedermi così”.

In effetti di solito veste con jeans e camicia ma appare sempre impeccabile in Tv o sui social, dove ogni volta regala emozioni al suo pubblico. Barbara è anche un’influencer molto attiva sui social: su Instagram ha più di 281mila follower e su Facebook oltre 198mila like.