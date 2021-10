Belen Rodriguez la gonna va su nel punto giusto, la farfalla è sempre viva… unica – FOTO

Belen Rodriguez infiamma i followers di Instagram con una foto incandescente. Su il vestito e la “farfalla” quasi in bella vista: vietata ai minori.

La showgirl argentina e neo mamma di Luna Marie ha fatto innamorare tutti i fan di Instagram con un primo piano bollente e di alto profilo.

Ancora una volta protagonista la sua “farfalla” speciale, quel tatuaggio incandescente che ha ammaliato l’Italia intera. Belen Rodriguez è tornata a fare dunque la “voce grossa”, mettendosi alle spalle gli effetti negativi della gravidanza.

La supermodella sudamericana vive un momento d’oro coronato dall’amore unico per Antonino Spinalbese. I due vivono a Milano in compagnia della loro piccola bambina. Si tratta di una favola d’amore in compagnia di quel tanto agognato “principe azzurro” che la showgirl aveva sempre desiderato dal primo momento.

La ricchezza e i presupposti di bellezza per Belen portano tutti in un’unica direzione, ovvero il suo affascinante status di forma, che non ha affatto risentito degli effetti della gravidanza

La showgirl argentina è un monumento di bellezza unico: che spettacolo

