La benzina continua ad aumentare: è ora di ricorrere ai ripari, i dettagli

La benzina continua a salire e i cittadini sono in preda al panico, cosa succederà? Tutti gli aggiornamenti in questo articolo

Da settimane non si parla d’altro e quello della benzina è diventato l’argomento più discusso. I cittadini italiani e non solo si ritrovano nel bel mezzo di una crisi volta ad aumentare giorno dopo giorno il costo del carburante.

I dati sono allarmanti e la popolazione comincia a stancarsi e chiede aiuto da parte del Governo, cosa succederà?

GUARDA QUI>>“Mia preferita” Micaela Ramazzotti, eleganza e classe: tutti in piedi per lei – FOTO

Rincaro benzina: il prezzo è sconvolgente

GUARDA QUI>>“Chapeau!” Eva mai così provocatoria: l’apertura è devastante – FOTO

Il petrolio aumenta e di conseguenza anche il costo della benzina, sul sito dell’Ansa si legge:

“Secondo le rilevazioni del Mite, la scorsa settimana il prezzo medio della benzina in modalità self è aumentato di 1,05 centesimi portandosi a 1,687 euro al litro. Maxi-rincaro anche per il diesel, salito di 1,3 centesimi a 1,537 euro al litro. Il costo del Gpl è in media a 0,717 euro, in aumento di 0,48 centesimi”.

Anche i Codacons, dal canto loro, commentano le dichiarazioni di Mite: “I rincari della benzina alla pompa produrranno un aggravio di spesa, solo per i rifornimenti di carburante, pari a +357 euro annui a famiglia”.