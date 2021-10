“Io non ti sopporto più”. Caterina Balivo, très chic a Milano. Il sorriso illumina la giornata più uggiosa – FOTO

Caterina Balivo. La presentatrice televisiva è in trasferta a Milano per una serie di appuntamenti importanti. Mostra le immagini delle sue tappe ai follower su Instagram

Caterina Balivo è uno dei volti più amati del piccolo schermo nostrano. La conduttrice, classe 1980, è originaria di Aversa e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al celebre concorso di bellezza Miss Italia, trampolino di lancio di tantissime professioniste dello spettacolo. Ottenne un ottimo terzo posto nel 1999.

Ha sempre militato in casa Rai e i suoi programmi ”Detto Fatto” e ”Vieni da me”, proposti in fascia pomeridiana, hanno raccolto in passato consensi attestati dagli ottimi risultati di share. Tuttavia, Caterina Balivo già da tempo ha scelto di non tornare a condurre un progetto tutto suo per dedicarsi principalmente alla famiglia e alla crescita dei suoi due figli, Guido Alberto e Cora, avuti dal manager finanziario Guido Maria Brera.

Caterina Balivo: il successo straordinario ottenuto sui social

Nonostante non sia al timone di un programma da quasi due anni, Caterina Balivo non fa mancare di certo la sua presenza ai fan. É sempre più forte il sodalizio con Milly Carlucci. Durante la scorsa stagione televisiva è stata tra i giudici del fortunato format “Il cantante mascherato”; a quanto pare è stata riconfermata nello stesso ruolo anche per il futuro.

Non solo, si vocifera che sarà una presenza fissa nell’imminente “Ballando con le Stelle”. Non la vedremo nè tra i concorrenti, nè tra la giuria: aleggia ancora il mistero sulla responsabilità che la Carlucci vorrà affiarle.

Caterina Balivo è anche molto attiva nel suo impegno come influencer. Su Instagram conta infatti la bellezza di oltre 1,4 milioni di follower che, giornalmente, seguono le sue avventure in giro per il mondo.

Le ultime foto rilasciate dalla stessa presentatrice la vedono in trasferta nella città di Milano che l’ha accolta, ahimè, con un tempo non troppo sereno. “Milano, piove, ma ti amo lo stesso” – scrive l’affascinante presentatrice in didascalia. É in giro per la capitale della moda in una versione molto casual e chic allo stesso tempo. T-shirt bianca impreziosita da piccole perle, pantaloni scuri, maxi bag nera e il tocco di classe: un giubottino in denim con spalline rinforzate, stile anni ’80. Il suo accessorio più bello? Il sorriso che rischiara anche le giornate più uggiose.

“Io non ti sopporto più, Caterina. Perché ogni foto che fai con quel tuo viso splendido è un tuffo al cuore per me?” – commenta un fan travolto dalla sua innegabile bellezza.

Caterina Balivo è in visita a Milano perché ha partecipato al Premio ”Oceanthon” alla Triennale e ha assistito al Piccolo Teatro Grassi all’evento de La Milanesiana dal titolo “Il progresso: immagini e logica” il cui prologo letterario è stato affidato al marito Guido Maria Brera.