Cena romantica, i migliori ristoranti italiani con vista mozzafiato

Una cena romantica in un ristorante che offre non solo dell’ottimo cibo ma anche una vista mozzafiato. La persona che ami, un bacio ed un brindisi al tramonto, cosa vuoi di più dalla vita?

Trovare un ristorante romantico per il tuo momento speciale, a volte, potrebbe risultare un’impresa davvero difficile. Stupire la tua lei o il tuo lui con una vista mozzafiato, dell’ ottimo cibo, della musica e tante, tantissime bollicine, è il sogno di milioni di persone.

Abbiamo cercato di stilare una lista, dal Nord al Sud, dei ristoranti più romantici del momento. Tutti hanno una propria caratteristica, tutti hanno qualche novità, tutti possono essere il luogo adatto per vivere momenti ed emozioni uniche.

Un’atmosfera suggestiva, particolare, coinvolgente, senza tempo. E’ questo quello che troverai se mai organizzerai un pranzo o una cena in questi ristoranti.

POTREBBE INTERSSARTI ANCHE —> L’aperitivo, un’abitudine senza tempo. Sai chi l’ha inventato?

Mare montagna, natura o skyline? Hai l’imbarazzo della scelta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Poke mania, l’Hawaii non è mai stata così italiana. Perchè questa tendenza?

Iniziamo il nostro viaggio tra i ristoranti più suggestivi d’Italia, la proposta è vasta, basta solo decidere dove cenare.

Taulà – Cortina (Belluno), struttura elegantissima e raffinata immersa nelle montagne. Il ristorante fu ricavato da un fienile ultra centenario, romanticismo, calore ed amore si uniscono all’unisono per vivere un momento unico nel suo genere. Questo ristorante è famoso per i piatti a base di carne e i casunzei alla cortinese.

Il Piccolo Lago – Verbania, un ristorante sul lago che offre momenti senza tempo, è un ristorante che ha conquistato due stelle Michelin dallo chef Marco Sacco. Cibi ricercati, piatti gourmet e vini pregiati. L’occasione unica per esternare il tu amore per il tuo partner.

Roof Garden Restaurant – Bergamo Alta, la vista su tutta Bergamo è un sogno ad occhi aperti al quale non si può rinunciare. La cucina è territoriale, vagamente rivisitata per esaltare ogni piatto ai massimi livelli.

Esplanade – Desenzano sul Garda (Brescia), un ristorante a vista sul Lago di Garda, la cucina tipica di lago e di mare renderà il vostro momento speciale ed indimenticabile.

Castel Fragburg – Merano, un castello di caccia del 1600 vi accoglierà tra le sue mura, ritornerete indietro nel tempo. La vista vi farà perdere sulla Valle dell’Adige, se è bel tempo pranzerete o cenerete in terrazza, la cucina è tradizionale ma ricca di innovazione.

Felix Lo Basso – Milano, cucina stellata dalla vista spettacolare. I tavoli rivolti verso le finestrelle rendono l’ambiente intimo e discreto, l’esperienza con il vostro partner sarà indimenticabile e suggestiva.

Spazio – Milano, affaccia direttamente sul Duomo, i tavolini sono stati posizionati verso la vetrata, l’atmosfera è ricercata e chic. Trascorrere qualche ora qui vi cambierà sicuramente la giornata.

Unico – Milano, un panorama mozzafiato visto dal ventunesimo piano del World Join Center, dall’alto la Città si muoverà sotto i vostri piedi.

Savoy – Trieste, una località marittima che vi saprà regalare non solo ottimi piatti a base di pesce ma anche la brezza marina, il profumo del mare e la poesia delle onde.

Algiubagiò – Venezia, nato nel 1950 questo ristorante conserva tutta la sua storia, la sua classe e la sua tradizione, tramandata di generazione in generazione. Il ristorante è caratterizzato da una terrazza che affaccia direttamente sulla laguna di Venezia. Al tramonto il sole risplenderà i vostri calici e le gondole vi daranno il benvenuto.

Borgo San Jacopo – Firenze, una cena sull’Arno, un’esperienza unica ed emozionante allo stesso tempo. Location curata nei minimi dettagli e cibo di altissima qualità. Un brindisi con ottime bollicine per sugellare un momento così intimo.

Aroma – Roma, vista sul Colosseo immersi in un contesto unico e raffinato. I vostri pranzi o le vostre cene saranno indimenticabili. Preoccupatevi solo di brindare all’amore, al resto ci penserà lo staff altamente qualificato del ristorante.

Il Comandante – Napoli, brilla una stella Michelin in questo ristorante, la vista non ha bisogno di parole in quanto affaccia direttamente sul Golfo di Napoli. Un quadro che non ha bisogno di commenti, vista spettacolare, location sofisticata, romantica e all’avanguardia.

Monzù – Capri, cucina sofisticata a base di pesce, ambiente ricercato e vista sul mare. Il luogo perfetto per dire al tuo partner quanto lo ami.

Il Faro di Capo D’Orso – Maiori, uno dei più bei ristoranti della Costiera Amalfitana, la vista sul mare in uno dei luoghi più belli d’Italia. La cucina prelibata e ricercata, l’atmosfera suggestiva unica nel suo genere. Sarà un’esperienza che vorrete ripetere ancora e ancora.