Costantino Della Gherardesca posta una foto Instagram in sedia a rotelle e preoccupa il pubblico: cosa è accaduto.

Costantino Della Gherardesca ha fatto preoccupare il pubblico, presentandosi alla conduzione della nuova stagione del suo programma su Sky in sedia a rotelle. Ma cosa è accaduto? Il polverone si è alzato dopo che il nobile romano ha postato una foto sul suo profilo Instagram mentre fuma una sigaretta seduto su una sedia a rotelle, con alle spalle un addetto dell’aeroporto di Malpensa.

I toni della foto però sembrano leggeri, l’addetto con giubbotto da lavoro sorride e fa il segno della vittoria. Il conduttore alla guida di Pechino Express, che conduce dal 2013, ha però un’espressione contrita, non proprio preoccupata ma sicuramente infastidita dall’inaspettata situazione.

Su Instagram la preoccupazione del pubblico, ma Costantino rassicura tutti

Sotto al post di Instagram il protagonista della vicenda scrive: “Mi hanno messo in sedia a rotelle per trasferimenti aerei per via della mia cervicobracalgia (si scrive così?) e connessi fastidi ortopedici di cui non ricordo il nome”. A questo punto, il post di Costantino Della Gherardesca è stato inondato da numerosi messaggi da parte del pubblico, preoccupato per le sue condizioni fisiche.

A questi, il presentatore ha chiesto che non gli vengano rivolte domande. “Non chiedetemi altro: è successo tutto molto in fretta e in mezzo a un ciclone di eventi e contingenze che cambieranno radicalmente la mia vita”, specifica sotto alla foto. Aggiunge poi che sta vivendo un momento frenetico che potrebbe stravolgere la sua vita.

I suoi ammiratori hanno espresso preoccupazione, testimoniando ancora una volta l’amore nei confronti di uno dei personaggi più intelligenti, simpatici e curiosi del panorama televisivo italiano, lanciato nel 2001 dalla trasmissione Chiambretti c’è, dove era stato chiamato in qualità di opinionista.

Nulla però è stato specificato, tutto sembra così vago, tranne il fatto che presto partirà la nuova edizione del reality d’avventura Pechino Express, condotto proprio da Costantino Della Gherardesca, il quale, sempre nel post, sottolinea con toni goliardici: “L’unico punto fermo rimane la conduzione di Pechino Express”.

