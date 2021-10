Dieta last minutes che ti faccia perdere qualche kg in poco tempo? Abbiamo la soluzione che fa per te, un regime alimentare pratico, facile e veloce.

Hai voglia di buttare giù qualche chiletto, vuoi entrare in quel vestito che hai comprato ma che per inspiegabili ragioni cosmiche ti sta un po’ stresso, ti senti pesante e vuoi smuoverti un po’. Niente paura, abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. Una dieta last minutes che ti permetterà di perdere, in modo veloce, pratico e sicuro, 3 kg in 7 giorni. Quello che ti consigliamo però è di parlare prima con il tuo medico curante e poi iniziare a seguire il regime alimentare che leggerai nell’articolo.

Oggi ti daremo dei semplici consigli che ti permetteranno di depurare l’organismo, sgonfiarti e sentirti meglio, è un regime alimentare semplice, non dovrai mangiare alimenti ricercati e provenienti da chissà quale parte del pianete. Senza stress ti nutrirai bene e dimagrirai.

L’autunno è cominciato già da un po’, dopo gli sgarri estivi dobbiamo rimetterci in forma, dare un tono al nostro fisico, questo è possibile seguendo un regime alimentare corretto, praticando sport almeno 3 volte alla settimana e bevendo molta, moltissima acqua.

Quante volte hai detto: “domani è lunedì e comunico la dieta?”, poi per un motivo o per un altro hai lasciato sempre correre. Beh ora basta, è arrivato il tuo momento. Forza.

Semplice da seguire, poco privativa e molto funzionale. La dieta last minutes ti aspetta

Are you ready? Questa dieta è molto indicata quando hai l’esigenza di togliere quel chiletto in più dato principalmente da un gonfiore passeggero o dopo una super mangiata. Se ti senti pesante questa dieta fa al caso tuo dal momento che favorisce la perdita dei liquidi che ristagnano indisturbati nel nostro organismo trattenuti da uno stile di vita sedentario, dai cibi raffinati, preconfezionati ed industrializzati, dal bere poca acqua.

Il regime alimentare che ti proponiamo oggi non è rigido, le regole da seguire sono veramente poche, infatti non avrai quantità da pesare (per praticità te le indichiamo ma sentiti liber* di fare come vuoi), avrai pochissimo condimento, non potrai mangiare farinacei e lievitati.

Ma bando alle ciance e vediamo insieme come dimagrire.

La colazione e gli spuntini sono uguali per tutti i giorni, cosa importantissima da tenere a mente, non saltare, mai, mai e poi mai, i pasti. Non mangiare vuol dire rallentare il metabolismo e noi questo non lo vogliamo.

Colazione:

1 yogurt magro a gusto tuo accompagnato da 40 gr di cereali ( o 4 fette biscottate), puoi bere the verde o caffè non zuccherati.

Spuntino:

un frutto di stagione sarà più che sufficiente.

Lunedì

Pranzo: verdure, al vapore o passate, condiscile solo con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, evita il sale

Cena: 250 gr di petto di pollo arrostito ed insalata verde a volontà (senza condimento)

Martedì

Pranzo: super insalatona di cetrioli, finocchi e pomodori ( 1 cucchiaino di olio)

Cena: 250 gr di trancio di salmone ed insalata verde a volontà ( ammesso solo il limone sul pesce)

Mercoledì

Pranzo: vai di legumi (quelli che preferisci), 100 gr secchi o 200 gr lessi ( 1 cucchiaino di olio)

Cena: ancora pesce, 250 gr di calamari e spinaci stufati come se piovesse (senza condimento)

Giovedì

Pranzo: verdure e lenticchie, magari un bel passato di zucchine e da parte 100 gr di lenticchie secche o 200 gr lesse ( 1 cucchiaino di olio)

Cena: carne, una bella bistecca ai ferri da 300 gr non te la toglie nessuno, accompagnata da un abbondante insalata verde (senza condimento)

Venerdì

Pranzo: 100 gr di riso basmati e zucchine come se piovesse ( 1 cucchiaino di olio)

Cena: 300 gr di merluzzo al vapore o al forno con insalata (senza condimento)

Sabato

Pranzo: verdure e fagioli, un bel passato di zucca e da parte 100 gr di fagioli secchi o 200 gr lessi ( 1 cucchiaino di olio)

Cena: hamburger di carne rossa o bianca con insalata verde (senza condimento)

Domenica

Pranzo: 250 gr di pollo alla griglia e passato di verdure (1 cucchiaino di olio)

Cena: merluzzo o sogliola con insalata di finocchi e pomodori

Come hai potuto notare è una dieta molto semplice, non potrai mangiare carboidrati, zuccheri ed alimenti raffinati. Non è un’impresa da Dio, con un po’ di volontà ci riuscirai. Provare per credere.