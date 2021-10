Elisa D’Ospina l’ultimo selfie infiamma il web, fuoriesce qualcosa dalla camicetta – FOTO

La bella Elisa D’Ospina ha condiviso un selfie su instagram dove appare bellissima, ma non si accorge che qualcosa esce dalla camicetta

Elisa D’Ospina ha condiviso su instagram uno scatto che la ritrae in primo piano bellissima e sensuale, le sue forme prorompenti però non riescono ad essere contenute dalla camicetta e fuoriesce il seno. I commenti sono infiniti:“Complimenti che bella ragazza che sei”, “E me par davvero una bomba sta foto Eli!! O meglio tu sei una bomba”. La D’Ospina nella didascalia spiega di aver colto il momento in cui si è truccata, finalmente dopo due giorni di no make up, per scattare un selfie perfetto.

Elisa D’Ospina e la battaglia che porta avanti contro l’anoressia

La bella Elisa D’Ospina ha condiviso un estratto del programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, dove si è affrontato il tema dell’anoressia. Il disturbo alimentare che riguarda moltissime persone ma di cui si parla troppo poco sostiene la D’Ospina. Ecco cosa ha scritto al riguardo:“Sono 14 anni che denunciamo l’eccessiva magrezza nella moda, non la magrezza sana, ma la magrezza patologica che negli anni ha portato alcune ragazze alla morte. Due anni fa ho fatto una petizione con Changedotorg eppure nessun nome famoso l’ha firmata o l’ha condivisa. In questa battaglia mi sono trovata spesso sola e forse sono la persona che per interessi personali, lavorando nella moda, che aveva più da perdere”.

Ringrazia poi la Daniele di aver affrontato la questione, che affligge ancora molte persone e che nella moda continua ad essere la normalità in alcuni casi. Aveva anche annunciato che si sarebbe tenuta una manifestazione per far sì che il Ministero della salute si rendesse conto che in tanti luoghi del paese non ci sono posti letto dedicati a chi soffre di disturbi alimentari. La D’Ospina ha tirato fuori un argomento delicato che da anni è motivo di discussione, e anche se piano piano i canoni di bellezza della moda stanno cambiando portando sulle passerelle sempre più donne curvy e “normali”, c’è ancora un eccessiva magrezza nel settore ma anche fuori.

Arriva il commento di Fernanda Lessa che risponde:“Quest’anno eccessivamente magre” e la D’Ospina replica:”Da sempre tesoro”. Sicuramente un tema di cui bisognerebbe parlare di più perché sono tanti i giovani anche al di fuori dal mondo della moda che soffrono di anoressia e bulimia, e non è un problema da sottovalutare perché può portare alla morte.