“Felice e orgogliosa”, l’annuncio di Elodie: sarà lei a rappresentare l’Italia

Un periodo particolarmente ricco per Elodie che dopo l’uscita del nuovo singolo “Vertigine” rappresenterà l’Italia per un progetto speciale

Una delle artiste del momento, in grado di attrarre il pubblico per il suo talento ma anche per la sua spiccata personalità. Parliamo di Elodie che ha da poco inaugurato un nuovo capitolo della sua carriera. Una nuova era per mostrare al mondo un’Elodie inedita. La cantante è maturata, cresciuta artisticamente davanti agli occhi di chi la segue dal suo esordio ad “Amici“, e non ha paura di mostrare a tutti chi è diventata.

Sarà Elodie a rappresentare l’Italia per Spotify Equal: “Sono molto felice e orgogliosa”

Con il nuovo singolo “Vertigine” Elodie apre le porte al nuovo progetto discografico che sarà rilasciato nei prossimi mesi. Il brano, realizzato da Elisa, Davide Petrella e Dardust, presenta una nuova sfaccettatura della sua identità artistica ed è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico.

Proprio con questo nuovo singolo l’artista entra a far parte della playlist del progetto Equal della piattaforma streaming Spotify. Sarà lei l’ambasciatrice italiana che rappresenterà il nuovo Paese nel mese di ottobre. “Sono molto felice e orgogliosa di essere l’artista scelta per rappresentare la playlist Equal di Spotify Italia” -scrive Elodie- “troverete Vertigine anche nella playlist Equal Global“.

La campagna globale di Spotify, intitolata Equal, nasce con l’obbiettivo di promuovere la parità di genere, celebrando il lavoro e il contributo che le donne hanno dato e continuano a dare al mondo della musica e non solo.

Per il mese di ottobre sarà Elodie la rappresentante italiana e a proposito del progetto ha espresso cosa significa per lei farne parte. “Significa lottare per i diritti, per i diritti di tutti quanti, cercando di arrivare a un futuro finalmente equo“, ha dichiarato la cantante.

Un’altra grande opportunità per lei che questa settimana ha debuttato anche come co conduttrice nella prima puntata de “Le Iene” accanto a Nicola Savino. Un periodo ricco di occasioni e di successi per Elodie che continua a raccogliere i frutti del suo lavoro.