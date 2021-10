Enrico Varriale indagato per stalking e lesioni personali è stato sospeso dalla Rai

Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport è stato sospeso dalla Rai, che ha deciso di tenerlo lontano dal piccolo schermo almeno fino a quando sarà fatta chiarezza

È uno dei volti noti al pubblico della Rai che ama i programmi sportivi come lo storico “90′ minuto”. Ora la TV di Stato ha deciso di sospenderlo visto che è indagato per stalking e lesioni personali aggravate. La sua ex compagna infatti lo ha querelato perché avrebbe subìto percosse violente e messaggi pieni di insulti.

I vertici dell’azienda di Viale Mazzini hanno così deciso di sospenderlo dal video fino a che le indagini faranno chiarezza sulla situazione dell’ex vicedirettore di Rai Sport. Decisione presa per difendere sia la reputazione della Rai che del giornalista stesso.

Enrico Varriale, la vicenda che riguarda l’ex vicedirettore di Rai Sport

Dal gip di Roma è stato inoltre disposta contro il giornalista sportivo la misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

Tutto sarebbe nato dopo una discussione che Varriale e la ex compagna hanno avuto il 29 luglio scorso. I motivi sarebbero futili ma la mattina del 6 agosto durante l’ennesima lite il giornalista avrebbe sbattuto contro il muro e preso a calci la donna. Inoltre sulle carte dei magistrati, così come riporta “la Repubblica”, si legge: “mentre la donna cercava di rientrare in possesso del cellulare che le aveva sottratto, le afferrava il collo con una mano”.

I referti del pronto soccorso descrivono le ferite avute dalla ex compagna di Varriale: “una ecchimosi a carico della mano sinistra, una tumefazione del gomito destro, abrasioni alla base del collo e a carico del ginocchio sinistro, giudicate guaribili in cinque giorni”.

Inoltre c’è anche l’accusa di stalking visto che quando lei avrebbe deciso di mettere fine alla storia, l’ex vicedirettore sportivo, l’avrebbe perseguitata inviandole messaggi pieni d’odio e improperi. Da non molto tempo la ex compagna si era trasferita dalle Marche a Roma.