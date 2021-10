Rivelato a sorpresa il nome di uno dei conduttori dell’Eurovision Song Contest che nel 2022 si terrà in Italia: ecco di chi si tratta

Dopo la vittoria dei Maneskin all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, l’Italia si è aggiudicata l’edizione 2022 che si svolgerà proprio nel nostro Paese. In attesa di scoprire quale città tra Milano, Torino, Bologna, Pesaro e Rimini ospiterà l’evento internazionale, l’attenzione del pubblico torna a focalizzarsi sulla conduzione. Dopo le numerose indiscrezioni degli ultimi mesi sembra essere però arrivata oggi la prima conferma. Ad annunciare il nome del primo presentatore è stato Gabriele Corsi, in diretta su Radio Deejay.

Eurovision 2022: il primo nome “ufficiale”, per la gioia dei suoi fan

La sessantaseiesima edizione dell’Eurovision Song Contest sarà la terza a essere svolta in Italia, dopo quella del 1965 e quella del 1991. Trasmessa in diretta su Rai 1 si rivolgerà anche a un pubblico internazionale e per questo motivo i conduttori dovranno presentare l’evento, come da tradizione, in inglese.

Questa necessità ha ristretto notevolmente la cerchia di presentatori italiani a disposizione. Tra i più quotati troviamo Alessandro Cattelan, la cui trattativa appare quasi confermata, ma tra i nomi spuntati ci sono anche quelli di Chiara Ferragni e Amadeus.

Nelle ultime settimane un’indiscrezione aveva affiancato al nome di Cattelan un artista legato all’Italia e particolarmente amato dal pubblico. Nel corso della trasmissione radiofonica “Chiamate Roma Triuno Triuno“, Gabriele Rossi del Trio Medusa sembra aver confermato le voci circolate.

“Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che condurrà anche l’Eurovision…ecco l’abbiamo detto“, ha dichiarato Rossi che avrebbe così ufficializzato la conduzione di uno degli showman più apprezzati. In attesa della conferma da parte della Rai o del diretto interessato, la notizia parrebbe avere fondamenta. Mika, d’altronde, ha esperienza nella conduzione e la Rai gli ha più volte dato fiducia, affidandogli anche un programma sulla seconda rete.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, sperando di poter rivedere l’artista accanto ad Alessandro Cattelan con il quale ha condiviso il palco di X Factor per diversi anni.