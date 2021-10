Fantacalcio, la lista degli indisponibili dei club di Serie A

Il campionato di Serie A ha lasciato spazio alle Nazionali e riprenderà tra circa due settimane: la tabella degli indisponibili al Fantacalcio squadra per squadra.

I maggiori campionati, compresa la Serie A, si sono fermati per concedere spazio alle Nazionali. Il campionato riprenderà nel weekend tra il 16 ed il 17 ottobre, quando andrà in scena l’ottava giornata. Intanto i fantallenatori sono in ansia per le condizioni dei propri giocatori che scenderanno in campo con le rispettive nazionali.

Fantacalcio, gli indisponibili: infortunati, squalificati e diffidati delle squadre di Serie A

In attesa della ripresa del campionato che tornerà, per l’ottava giornata, tra il 16 ed il 18 ottobre, gli appassionati del Fantacalcio stanno valutando le mosse per il prossimo turno.

In campo non ci saranno diversi giocatori, bloccati in infermeria e alle prese con vari infortuni, ma anche alcuni costretti a saltare il turno per squalifica. Di seguito la lista degli indisponibili squadra per squadra.

Leggi anche —> Fantacalcio, top e flop della settima giornata di campionato

ATALANTA

Infortunati: Hateboer (rientro per novembre), Gosens (rientro fine novembre), Pessina (rientro per dicembre), Toloi (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

BOLOGNA

Infortunati: Schouten (da valutare per l’ottava giornata), Kingsley (rientro metà ottobre), Sansone (da valutare per l’ottava giornata), Arnautovic (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

CAGLIARI

Infortunati: Ceter (rientro fine ottobre), Dalbert (da valutare per l’ottava giornata), Ceppitelli (rientro fine ottobre), Farias (da valutare per l’ottava giornata), Rog (rientro per aprile), Walukiewicz (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

EMPOLI

Infortunati: Fiamozzi (rientro per metà ottobre), Tonelli (da valutare per l’ottava giornata), Pinamonti (rientro fine ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

FIORENTINA

Infortunati: Dragowski (rientro per novembre), Saponara (da valutare per l’ottava giornata), Castrovilli (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Bonaventura.

GENOA

Infortunati: Biraschi (rientro fine ottobre), Sturaro (da valutare per l’ottava giornata), Caicedo (da valutare per l’ottava giornata), Destro (da valutare per l’ottava giornata), Buksa (rientro seconda metà di ottobre), Cassata (rientro seconda metà di ottobre), Criscito (rientro per novembre), Vanheusden (rientro per novembre).

Squalificati: –

Diffidati: –

INTER

Infortunati: Sensi (rientro per fine ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

JUVENTUS

Infortunati: Dybala (da valutare per l’ottava giornata), Morata (rientro fine ottobre), Ramsey (da valutare per l’ottava giornata),.

Squalificati: –

Diffidati: –

LAZIO

Infortunati: Zaccagni (da valutare per l’ottava giornata), Immobile (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: Acerbi.

Diffidati: –

MILAN

Infortunati: Bakayoko (da valutare per l’ottava giornata), Florenzi (da valutare), Plizzari (rientro per novembre), Krunic (rientro per metà ottobre), Ibrahimovic (da valutare per l’ottava giornata), Giroud (da valutare per l’ottava giornata), Krunic (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

NAPOLI

Infortunati: Lobotka (da valutare per l’ottava giornata), Ounas (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

ROMA

Infortunati: Spinazzola (rientro per dicembre), Smalling (rientro fine ottobre), Zaniolo (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Cristante

SALERNITANA

Infortunati: Ruggeri (rientro per fine ottobre), Capezzi (rientro metà novembre), Coulibaly L. (rientro seconda metà di ottobre), Coulibaly M. (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

SAMPDORIA

Infortunati: Verre (rientro seconda metà di ottobre), Vieira (rientro seconda metà di ottobre), Gabbiadini (rientro seconda metà di ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: Bereszynski, Thorsby.

SASSUOLO

Infortunati: Obiang (rientro seconda metà di ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: Lopez M.

SPEZIA

Infortunati: Maggiore (da valutare per l’ottava giornata), Colley E. (rientro fine ottobre), Agudelo (da valutare per l’ottava giornata), Reca (da valutare per l’ottava giornata), Erlic (da valutare per l’ottava giornata), Kovalenko (da valutare per l’ottava giornata), Leo’ Sena (da valutare per l’ottava giornata), Bourabia (rientro metà novembre), Sala (rientro fine ottobre).

Squalificati: Bastoni S.

Diffidati: Nikolaou

TORINO

Infortunati: Belotti (da valutare per l’ottava giornata), Praet (da valutare per l’ottava giornata), Pjaca (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

UDINESE

Infortunati: Perez (da valutare per l’ottava giornata), Nestorovski (rientro per fine ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

VENEZIA

Infortunati: Haps (da valutare per l’ottava giornata), Lezzerini (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Heymans.

VERONA

Infortunati: Faraoni (da valutare per l’ottava giornata), Frabotta (rientro per metà ottobre), Ruegg (da valutare per l’ottava giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

Leggi anche —> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

L’elenco sopra riportato, considerate anche gli impegni in Nazionale di molti giocatori e le quasi due settimane che mancano alla ripresa dei giochi, potrebbe aggiornarsi in questi giorni. Alcuni dei giocatori, difatti, potrebbero riprendersi dai problemi fisici e rientrare in gruppo. Ansia, invece, per i giocatori in Nazionale che, come spesso accaduto in passato, hanno subito degli infortuni.