Federica Sciarelli ed il flirt con il Presidente, la causa e la scommessa vinta

Federica Sciarelli e la querela per delle insinuazioni su di lei. A seguire una cena da numeri uno

Federica Sciarelli torna stasera su Rai 3, puntuale come sempre, con il suo “Chi l’ha visto?”, il programma di approfondimento dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca più atroci del nostro Paese. La giornalista è ormai il volto della trasmissione, tutti la amano per la sua professionalità e per il modo in cui riesce ad affrontare tematiche così spinose e delicate allo stesso tempo.

La curiosità su di lei è tanta, i suoi fedeli telespettatori vorrebbero saperne di più, ma la Sciarelli è una donna molto riservata, che si tiene lontano dai riflettori perché preferisce tenere la vita privata fuori dal lavoro.

C’è stato un episodio però che ha fatto davvero scalpore. Si tratta di un presunto flirt con il Presidente della Repubblica, di una querela, una causa e una scommessa vinta che l’ha portata a fare una cena che è passata alla storia.

Federica Sciarelli e la cena con Cossiga: il motivo

Era il 1992 quando Federica Sciarelli andò su tutte le furie per un gossip che circolava intorno a sé. Un flirt con Francesco Cossiga. Lei era giornalista del Tg 3 e subito passò al contraccolpo mettendo le cose in chiaro: “Non sono l’amante di Francesco Cossiga” disse senza sè e senza ma querelando la testata che aveva diffuso la notizia, il direttore ed il giornalista che aveva firmato il pezzo.

La giornalista infatti dichiarava diffamatorio l’articolo che la riguardava in prima persona e impugnò la causa specificando che lo stesso giornalista aveva scritto un altro articolo nel quale affermava che l’attuale conduttrice di “Chi l’ha visto?” era stata assunta in Rai per “chiamata” dal gruppo del Partito Comunista Italiano al Senato.

Insomma due insinuazioni che non trovarono riscontro tanto che il tribunale di Roma diede ragione alla Sciarelli che con l’ex Presidente della Repubblica aveva fatto una scommessa.

Se avesse vinto la causa sarebbero andati a cena insieme. E così è stato. I due sono stati a cena per un incontro memorabile.