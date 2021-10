“GF Vip” Manuel Bortuzzo si alza e cammina: i coinquilini commossi

Regalo per Manuel Bortuzzo al GF Vip: stamattina è uscito dal confessionale in piedi. Gli autori infatti hanno deciso di dedicare al nuotatore un dolce risveglio

Regalo per Manuel Mateo Bortuzzo. Il nuotatore questa mattina si è svegliato nella casa del GF Vip, come accade oramai da un mese a questa parte. Sono state delle settimane molto difficili per lui le ultime due, ha anche avuto un po’ di febbre e ha cominciato ad avere i primi crolli dettati dalla sua condizione. Di questo ne ha parlato proprio nell’ultima puntata: il concorrente ha rivelato che tutto gli sembra stupido e superficiale, che i problemi intorno a lui sembrano insignificanti dopo quello che è accaduto a lui.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >> “Sembra che per te il tempo non passi mai”. Martina Colombari si sente all’antica. Il motivo però è lodevole – FOTO

GF Vip, Manuel Bortuzzo esce dal confessionale in piedi: il regalo della produzione

View this post on Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G ra n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v )

Manuel stamattina è stato chiamato in confessionale insieme ad Aldo Montano e Alex Belli, e dopo qualche minuto sono usciti con una sorpresa: Manuel era in piedi. La produzione gli ha regalato un deambulatore. In questo modo il concorrente avrà modo di camminare all’interno della casa. I suoi amici lo hanno accompagnato in cucina, dove gli altri inquilini hanno assistito ad un bellissimo spettacolo svegliandosi. Alzandosi dal letto e passando per la cucina per uscire fuori, hanno visto il loro amico in piedi. Se in un primo momento non ci facevano troppo caso, in un secondo momento venivano colpiti dalla realizzazione e lo raggiungevano per abbracciarlo, commossi da quello che stavano vedendo. Carmen Russo è scoppiata in lacrime nel ritrovarselo davantini in piedi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >> “Le bugie hanno le gambe corte”, Alice De Bortoli è indignata – FOTO

Manuel è stato davvero molto contento del regalo avuto dalla produzione: in questo modo potrà girare per la casa e non stare tutto il tempo sulla sedia a rotelle.