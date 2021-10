Spunta un retroscena spiazzante sull’abbandono di Harry e Meghan alla Royal Family. Ecco cosa avrebbe scaturito il loro addio ai doveri reali.

Dopo il loro recente viaggio a New York, Harry e Meghan tornano a catturare l’attenzione. Con il Megxit, l’uscita dei Sussex dalla Royal Family è diventato un vero e proprio caso mediato capace di monopolizzare il mondo intero, mese dopo mese. Da rivelazioni bomba, a continui colpi di scena, spuntano nuovi dettagli spiazzanti in merito a questa faida reale che ha portato all’allontanamento dei Duchi ribelli da tutta la famiglia reale.

In quel gennaio 2020, pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale del loro addio da Palazzo, una goccia avrebbe fatto traboccare il vaso esasperando ulteriore la situazione, già molto tesa. A ricostruire quanto accaduto è stato l’esperto reale Andrew Morton, secondo il quale la rottura tra la coppia e i Windsor sarebbe stata determinata in particolare da una foto.

Harry e Meghan e l’addio alla Royal Family: ecco cosa ha fatto scoppiare i Duchi

A far saltare i nervi di Harry e Meghan Markle, secondo Morton, sarebbe stata una foto pubblicata dalla Regina sui social. Il 3 gennaio 2020 sui profili ufficiali della Sovrana è apparso uno scatto in cui Elisabetta è ritratta al fianco del figlio Carlo, del nipote William e del pronipote George. Si era trattato di un post per inaugurare il nuovo anno, ma dietro al suo aspetto innocuo in realtà si celerebbe una forte simbologia.

Secondo l’esperto reale, l’immagine avrebbe confermato agli occhi dei Sussex come i reali non avessero bisogno di loro e come nella storia della monarchia non avrebbero avuto nessun ruolo. Già volati in America, questo boccone amaro avrebbe confermato i loro sospetti legati al fatto che non fossero visti di buon occhio dai parenti. La sensazione di essere figure marginali a Palazzo si era rinforzata nella coppia, portandola a decidere di chiudere i rapporti con i reali. Harry avrebbe tentato di affrontare la nonna per un confronto, rimandato poi all’ultimo momento, mossa che lo avrebbe insospettito ulteriormente.

Proprio queste considerazioni avrebbero portati i Sussex alla drastica decisione di uscire di scena e abbandonare gli obblighi di corte.

L’8 gennaio 2020 la coppia ha annunciato al mondo l’uscita dalla famiglia reale e da allora non ha smesso di stupire tutti con indiscrezioni e progetti spiazzati, tanto da far costantemente tremare la famiglia reale.