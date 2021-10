Nicola Savino ancora una volta si ritrova a condurre “Le Iene”, dieci le nuove co-conduttrici del programma Mediaset. Il suo desiderio più grande, però, rimane sempre uno.

E’ programmato per il 5 ottobre il grande ritorno sugli schermi del noto programma di intrattenimento ed informazione più seguito d’Italia. “Le Iene” torna su Italia 1 per la sua 25° edizione, con alla guida nuovamente Nicola Savino.

Insieme a questa riconferma si presentano anche alcune novità interessanti riguardo la conduzione. Ad accompagnare il noto presentatore, questa volta ci saranno ben 10 co-conduttrici, dando così un volto ancora più femminile al programma di Davide Parenti.

I 10 volti femminili sono molto conosciuti ed appartengono al mondo televisivo, della musica e dello sport: Michela Giraud, Elena Santarelli, Ornella Vanoni, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Paola Egonu, Elodie, Federica Pellegrini, Francesca Fagnani e Madame.

Il grande desiderio di Nicola Savino

A far breccia nel cuore di Nicola Savino è sempre Alessia Marcuzzi. La conduttrice televisiva ed ex modella di Roma in questi mesi ha ufficializzato il suo abbandono nei confronti di Mediaset, lasciando un vuoto nella Redazione Iene, con non poca nostalgia da parte dei colleghi.

Primo fra tutti Nicola Savino, che ha mostrato grande nostalgia per l’abbandono della presentatrice, con la seguente dichiarazione:

“Chi vorrei come undicesima co-conduttrice? Alessia Marcuzzi. Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio”.

La Marcuzzi non ha esitato a rispondere alla calda accoglienza di Nicola Savino, dichiarando su Twitter: ” E stasera Le Iene riparte! Daje tutta!”, taggando il presentatore ed una delle co-conduttrici, Elodie.

Alessia Marcuzzi aveva rilasciato la notizia ufficiale del suo addio alla Mediaset attraverso i canali social. E’ da un post su Instagram, infatti, che i fan hanno preso nota della triste notizia. I motivi dell’abbandono della conduttrice romana sarebbero legati alla sua voglia di cambiare rotta e di provare qualcosa di nuovo. La sua dichiarazione a Vanity Fair:

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.