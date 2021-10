“Love is in the Air” anticipazioni 7 ottobre: Eda e Serkan si riavvicinano

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata: Eda e Serkan si sono lasciati dopo quello che è successo, ma stanno per avere un incontro riavvicinato…

Anticipazioni della prossima puntata di Love is in the Air. Le cose si sono messe male per Eda e Serkan, che stavano finalmente per coronare il loro sogno d’amore. Il giorno del loro matrimonio, prima di dire il fatidico sì, Serkan ha avuto un incidente e ha perduto la memoria. Non ricorda assolutamente nulla dell’ultimo, intenso, anno della sua vita, pensa di essere ancora innamorato di Selin ed è lei la donna che ha intenzione di sposare. Eda ha subito davvero un duro colpo, e adesso è arrivato il momento di rialzarsi e dimenticare.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Serkan, spinto da sua madre Aydan, si ritroverà a raggiungere Eda e le sue amiche che sono partite per una piccola vacanza. Eda aveva bisogno di stare un po’ lontana da Serkan dopo la sua proposta di matrimonio a Selin e invece ora se lo ritrova lì proprio insieme a lei Durante questi giorni insieme, Eda e Serkan avranno un incontro riavvicinato. Il che è piuttosto prevedibile, perché anche se Serkan ha perso la memoria, non ha di certo perso il sentimento che prova per la sua vera fidanzata. Aydan potrebbe aver fatto bene a spingere suo figlio a partire: questi giorni non sono destinati ad essere del tutto inutili, ma potrebbero aiutare Serkan a ricordare quali sono i veri sentimenti che ha in fondo al cuore.

Nel frattempo, Ferit sta realizzando sempre di più che Selin non gli è del tutto indifferente. Ceren come la prenderà? Aspettiamo il prossimo episodio per scoprirlo.