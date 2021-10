Maneskin, in arrivo il nuovo singolo “Mammamia”. Damiano si toglie un sassolino dalla scarpa

Maneskin. Il gruppo romano raccoglie sempre più consensi in giro per il mondo. Gli animi sono in fermento per l’uscita del nuovo singolo. Il testo rivela qualcosa d’inaspettato

Il 2021 è stato definito “l’anno dell’Italia” grazie ai numerosi riconoscimenti e traguartdi raggiunti in ambito internazionale in differenti e agguerrite competizioni.

Protagonisti di questo periodo di splendore ci sono indubbiamente i Maneskin. Il gruppo rock romano, composto da musicisti poco più che ventenni ma con una verve e un carisma da veterani, ha scalato le classifiche mondiali con pezzi come “I wanna be your slave” e la cover “Beggin'”, arrivando a duettare anche con mostri sacri come Iggy Pop. La novità in arrivo per la band segna anche una piccola vendetta che, come sottolinea il detto, va servita fredda. Di cosa si tratta?

Maneskin, con il nuovo singolo arriva una frecciatina ai francesi

Il nuovo singolo dei Maneskin s’intitolerà “Mammamia” e sarà disponibile all’ascolto dal prossimo venerdì 8 ottobre. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stanno creando molto hype intorno a quest’evento pubblicando sul loro seguitissimo profilo Instagram delle foto molto provocanti e scandalose che li ritraggono completamente senza veli.

Domani, 7 ottobre, è previsto un pre-listening party in 17 città del mondo solo per coloro i quali abbiano fatto un pre-save del brano su Spotify e Apple Music. La prima esibizione dal vivo del nuovo pezzo è prevista a Berlino, segnando ancora di più il carattere internazionale della band.

É previsto per il 2022 il “Loud kids on tour”, serie di concerti che li porterà in giro per tutta Europa. I biglietti sono però andati sold out nel giro di poche ore. Unici posti disponibili rimangono per la data del 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma.

Cosa possiamo dire di più del singolo “Mammamia”? Nel testo è presente una frecciatina non troppo velata che il cantante Damiano David ha voluto lanciare alla stampa francese.

In fase di vittoria durante la competizione musicale “Eurovision Song Contest” venne accusato di fare uso di cocaina in diretta televisiva. Molti hanno visto un tentativo di infangare la reputazione della band, rea di aver battuto l’interprete francese Barbara Pravi con il brano “Voilà”.

Nel testo di “Mammamia” Damiano si toglie un sassolino dalla scarpa. Si legge: “I swear that I’m not drunk and I’m not taking drugs. They ask me why so hot? Cause I’m italiano”. (TRADUZ. “Giuro che non sono ubriaco e che non assumo droghe. Mi chiedono perché sono così sexy. Perché sono italiano”.