Michelle Hunziker, “Ti sono mancata?” La risposta di Trussardi gela VIDEO

Michelle Hunziker torna a casa e trova un’accoglienza che non si sarebbe mai aspettata. Quel calore famigliare che non dovrebbe mai mancare…

Michelle Hunziker è stata alcuni giorni lontana da casa, la bella presentatrice svizzera, infatti, a causa di alcuni impegni lavorativi si è trattenuta nella Capitale più a lungo del previsto e ciò che senza dubbio le è mancato di più è stato il calore della sua famiglia.

Abituata ad avere sempre la giusta compagnia, infatti, ad alleviarle le giornate ci sono, ogni giorno, le sue piccole Sole e Celeste, suo marito Tomaso Trussardi e il suo nuovo animale domestico che ha preso, per quanto possibile, il posto del suo cagnolino che se n’è andato pochi mesi fa… Non manca anche la primogenita Aurora Ramazzotti che per quanto viva per conto suo insieme al suo fidanzato Goffredo, trova sempre il tempo per andare a far visita a sua madre e alle sue sorelle.

Michelle e Tomaso e quel video che scalda i cuori

Michelle, dopo alcuni giorni trascorsi a Roma, è ritornata a Milano dove finalmente ha potuto abbracciare la sua famiglia. In questo video dolcissimo, pubblicato nelle IG Stories si è mostrata mentre con una luce soffusa e un calice di vino brindava insieme al marito il suo ritorno. La conduttrice l’ha abbracciato e baciato chiedendogli se le fosse mancata in questi giorni e Trussardi non ha potuto che confermare.

A riprendere i due piccioncini è stata proprio la prima figlia della coppia che ha voluto inquadrare anche il suo gatto, della stessa razza di quello della sua collega e amica Ilary Blasi, un Canadian Sphynx che si è fatto trovare sul divano insieme a loro.

Un momento molto apprezzato dai fan che non hanno potuto fare a meno di rimanere piacevolmente colpiti dal video pubblicato dalla Hunziker.