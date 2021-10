Natacha Eguia il body trasparente è illegale, una sensualità mai vista prima – FOTO

La bella modella Natacha Eguia ha condiviso su instagram una foto dove indossa un look molto aggressivo e sensuale

Natacha Eguia è bellissima su instagram con indosso un impermeabile nero lucido e sotto un body trasparente, che sensualità. I commenti sono tantissimi:“Bellissima”, “Che stile incredibile”,”Ossessionata con il tuo look“. La modella è una delle migliori amiche di Wanda Nara, le due sono spesso insieme anche con i rispettivi mariti. La Eguia è sposata con un noto rugbista Argentino, Juan Imhoff.

Natacha Eguia la sexy modella amica di Wanda Nara

La modella Natacha Eguia è molto amica di Wanda Nara, le due si allenano spesso insieme e organizzano giornate insieme ai figli. Qualche settimana fa sono infatti state a Disneyland Paris, dal momento che abitano entrambe a Parigi. E poi hanno organizzato un pranzo con tutte e due le rispettive famiglie. I bambini erano tutti riuniti al tavolo insieme. Proprio ieri sera erano tutti a casa di Wanda Nara e Mauro Icardi per passare del tempo insieme a cena. La modella 29 enne ha lavorato anche in Italia prima di trasferirsi a Parigi e mettere su famiglia.

Fa parte del gruppo Metropolitan Models. Inoltre la bella modella è laureata in relazioni internazionali. Su instagram ha 52,3 mila followers, i suoi contenuti sono molto belli. Si mostra in tutta la sua bellezza, con il suo fisico mozzafiato e perfetto. Spesso s’immortala con il figlio che ama moltissimo e con il marito. I due amano molto viaggiare, infatti la bella Natacha su instagram ha le storie in evidenza dedicate ai viaggi che ha fatto. Sono stati a Mykonos, Ibiza, Santorini, St Tropez e tanti altri luoghi bellissimi. Lei e suo marito sono una coppia inseparabile, si allenano insieme, fanno tantissimi tik tok divertenti insieme e crescono il loro bel bambino.

Lei sui social da anche consigli di bellezza da vera influencer, consiglia prodotti di vario tipo per la pelle e i capelli. D’altronde è bellissima chi non vorrebbe seguire i suoi consigli. Certo per avere il fisico che ha si allena molto e si può vedere nelle sue stories in evidenza e cerca anche di mangiare in modo salutare. Avendo poi come marito uno sportivo è più facile seguire questo stile di vita.